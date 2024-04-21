Южная Корея может предоставить Украине кредит на $2,1 млрд

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в сентябре 2023 г. объявил о выделении Украине $2,3 млрд. $200 млн будут направлены в этом году на гуманитарную помощь. Министр финансов Южной Кореи выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной. Он также попросил содействия в том, чтобы южнокорейские компании могли поучаствовать в восстановлении страны.