Южная Корея может предоставить Украине кредит на $2,1 млрд
Министры финансов Южной Кореи и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне рамочное соглашение по предоставлению Киеву льготных долгосрочных кредитов на $2,1 млрд, сообщает Yonhap News со ссылкой на южнокорейское министерство планирования и финансов.
«Стороны договорились совместно изучить проекты, которые могли бы помочь в восстановлении и развитии Украины», – говорится в сообщении.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в сентябре 2023 г. объявил о выделении Украине $2,3 млрд. $200 млн будут направлены в этом году на гуманитарную помощь. Министр финансов Южной Кореи выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Украиной. Он также попросил содействия в том, чтобы южнокорейские компании могли поучаствовать в восстановлении страны.