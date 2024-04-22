В Кремле ожидают возможность встречи Путина и Пашиняна
В Кремле ожидают, что в краткосрочной перспективе президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить вывод из республики российских пограничников и другие актуальные вопросы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что никаких сигналов о том, что Ереван может потребовать вывести из Армении 102-ю российскую военную базу, не было.
20 апреля Пашинян сообщил, что пограничники России покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана.
Пашинян пояснил, что пограничники Армении и Азербайджана смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом. По его словам, российские пограничные посты появились в Тавуше в связи с напряженной ситуацией на границе.
19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
Согласно заявлению, стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».
В середине марта Пашинян заявил, что война Армении и Азербайджана может произойти «в конце недели», если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Баку. Он говорил, что в результате делимитации и демаркации существующая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут стоять пограничники.