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В Кремле ожидают возможность встречи Путина и Пашиняна

Ведомости

В Кремле ожидают, что в краткосрочной перспективе президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Армении Николу Пашиняну представится возможность лично обсудить вывод из республики российских пограничников и другие актуальные вопросы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что никаких сигналов о том, что Ереван может потребовать вывести из Армении 102-ю российскую военную базу, не было.

20 апреля Пашинян сообщил, что пограничники России покинут Тавушскую область после делимитации границ Армении и Азербайджана.

Пашинян пояснил, что пограничники Армении и Азербайджана смогут самостоятельно охранять границу, сотрудничая друг с другом. По его словам, российские пограничные посты появились в Тавуше в связи с напряженной ситуацией на границе.

19 апреля МИД Армении сообщил, что Армения и Азербайджан предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.

Согласно заявлению, стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

В середине марта Пашинян заявил, что война Армении и Азербайджана может произойти «в конце недели», если Ереван не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Баку. Он говорил, что в результате делимитации и демаркации существующая линия соприкосновения с азербайджанской армией станет признанной границей, а вместо военнослужащих там будут стоять пограничники.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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