Сеул планирует расширять оборонное сотрудничество со странами Восточной Европы
Южная Корея планирует расширять оборонное сотрудничество со странами Восточной Европы, включая Украину, Польшу и Румынию, сообщило агентство Reuters.
Так, президент Кореи Юн Сук Ель в ходе встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом пообещал расширить сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместное производство оружия. Кроме того, по данным агентства, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик отдельно принял замминистра обороны Польши Павла Бейду на фоне предстоящего заключения контракта с корейской компанией Hanwha Aerospace на поставку дополнительных систем вооружений и переговоров о финансировании.
Hanwha Aerospace – ведущая компания в аэрокосмической промышленности Южной Кореи, продукция которой используется также в оборонной и морской отраслях.
По данным издания, начало спецоперации на Украине дало возможность Сеулу стать одним из крупнейших игроков в мировом оборонном экспорте, а также подписать ряд крупных контрактов со странами Европы, Ближнего Востока и Азии.
21 апреля министры финансов Южной Кореи и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне рамочное соглашение по предоставлению Киеву льготных долгосрочных кредитов на $2,1 млрд.
В 2022 г. Польша заключила соглашения на поставки южнокорейских танков K2, самоходных артиллерийских установок K9, самолетов FA-50 и РСЗО «Чхонму» на $12,4 млрд. Затем в 2023 г. первая южнокорейская «Чхонму» прибыла в страну.