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Сеул планирует расширять оборонное сотрудничество со странами Восточной Европы

Ведомости

Южная Корея планирует расширять оборонное сотрудничество со странами Восточной Европы, включая Украину, Польшу и Румынию, сообщило агентство Reuters.

Так, президент Кореи Юн Сук Ель в ходе встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом пообещал расширить сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместное производство оружия. Кроме того, по данным агентства, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик отдельно принял замминистра обороны Польши Павла Бейду на фоне предстоящего заключения контракта с корейской компанией Hanwha Aerospace на поставку дополнительных систем вооружений и переговоров о финансировании.

Hanwha Aerospace – ведущая компания в аэрокосмической промышленности Южной Кореи, продукция которой используется также в оборонной и морской отраслях.

По данным издания, начало спецоперации на Украине дало возможность Сеулу стать одним из крупнейших игроков в мировом оборонном экспорте, а также подписать ряд крупных контрактов со странами Европы, Ближнего Востока и Азии.

21 апреля министры финансов Южной Кореи и Украины Чхве Сан Мок и Сергей Марченко подписали в Вашингтоне рамочное соглашение по предоставлению Киеву льготных долгосрочных кредитов на $2,1 млрд.

В 2022 г. Польша заключила соглашения на поставки южнокорейских танков K2, самоходных артиллерийских установок K9, самолетов FA-50 и РСЗО «Чхонму» на $12,4 млрд. Затем в 2023 г. первая южнокорейская «Чхонму» прибыла в страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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