Сеул планирует расширять оборонное сотрудничество со странами Восточной Европы

Так, президент Кореи Юн Сук Ель в ходе встречи с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом пообещал расширить сотрудничество в оборонной промышленности, включая совместное производство оружия. Кроме того, по данным агентства, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик отдельно принял замминистра обороны Польши Павла Бейду на фоне предстоящего заключения контракта с корейской компанией Hanwha Aerospace на поставку дополнительных систем вооружений и переговоров о финансировании.