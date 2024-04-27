Двое полицейских погибли и восемь ранены при стрельбе в Турции

26 апреля суд приговорил исполнительницу теракта на проспекте Истикляль в центре Стамбула к семи пожизненным срокам. Решение по делу также было принято в отношении других 35 обвиняемых. Теракт произошел 13 ноября 2022 г., в результате инцидента шесть человек погибли, пострадал 81.