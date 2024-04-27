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Двое полицейских погибли и восемь ранены при стрельбе в Турции

Ведомости

Сотрудник полиции открыл стрельбу в полицейском участке в городе Адыяман в Турции. Двое его коллег убиты, еще восемь ранены, сообщает турецкий телеканал Halk TV.

По данным телеканала, стрелявший был признан невменяемым. Он застрелил двоих полицейских, в том числе начальника участка. Другие полицейские остановили его, выстрелив ему в ноги.

Со ссылкой на источники отмечается, что стрельбе предшествовал конфликт «из-за заданий в пункте приема заявлений».

Раненых доставили в больницу.

26 апреля суд приговорил исполнительницу теракта на проспекте Истикляль в центре Стамбула к семи пожизненным срокам. Решение по делу также было принято в отношении других 35 обвиняемых. Теракт произошел 13 ноября 2022 г., в результате инцидента шесть человек погибли, пострадал 81.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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