Двое полицейских погибли и восемь ранены при стрельбе в Турции
Сотрудник полиции открыл стрельбу в полицейском участке в городе Адыяман в Турции. Двое его коллег убиты, еще восемь ранены, сообщает турецкий телеканал Halk TV.
По данным телеканала, стрелявший был признан невменяемым. Он застрелил двоих полицейских, в том числе начальника участка. Другие полицейские остановили его, выстрелив ему в ноги.
Со ссылкой на источники отмечается, что стрельбе предшествовал конфликт «из-за заданий в пункте приема заявлений».
Раненых доставили в больницу.
26 апреля суд приговорил исполнительницу теракта на проспекте Истикляль в центре Стамбула к семи пожизненным срокам. Решение по делу также было принято в отношении других 35 обвиняемых. Теракт произошел 13 ноября 2022 г., в результате инцидента шесть человек погибли, пострадал 81.