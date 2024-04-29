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Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции о защите прав человека

Ведомости

Власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета Европы документе.

«Во исполнение ст. 3 указа президента в связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», – отмечается в документе.

Речь идет о статьях конституции, которые гарантируют право на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных переговоров, неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения и выбора места жительства, право избирать и быть избранными и др. 

В связи с военным положением украинские власти также могут принудительно отчуждать имущество для нужд государства, вводить комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, вводить запрет на мирные собрания и митинги, говорится в документе.

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это было 10-е решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации. В апреле глава государства подписал закон об ужесточении мобилизации в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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