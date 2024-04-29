Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции о защите прав человека
Власти Украины пересмотрели положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Об этом говорится в опубликованном на сайте Совета Европы документе.
«Во исполнение ст. 3 указа президента в связи с введением военного положения на Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины могут быть временно ограничены на период военного положения», – отмечается в документе.
Речь идет о статьях конституции, которые гарантируют право на неприкосновенность жилища, тайну переписки и телефонных переговоров, неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения и выбора места жительства, право избирать и быть избранными и др.
В связи с военным положением украинские власти также могут принудительно отчуждать имущество для нужд государства, вводить комендантский час, устанавливать особый режим въезда и выезда, вводить запрет на мирные собрания и митинги, говорится в документе.
12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Это было 10-е решение по действию военного положения и всеобщей мобилизации. В апреле глава государства подписал закон об ужесточении мобилизации в стране.