Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию

Макрон в апреле говорил, что обсудит с председателем КНР прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане. Газета Politico в марте писала, что предстоящая поездка главы КНР станет первым визитом в Европу с начала пандемии. Китай, как отмечало издание, стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за «безграничного партнерства» Си Цзиньпина с российскими властями.