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Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию

Госвизиты состоятся с 5 по 10 мая
Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин в мае c государственным визитом посетит Францию, Сербию и Венгрию по приглашению лидеров трех стран, сообщила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«По приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона, президента Республики Сербия Вучича, президента Венгрии Шуюка и премьер-министра Орбана председатель Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты в указанные три страны», – говорится в заявлении.

Макрон в апреле говорил, что обсудит с председателем КНР прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане. Газета Politico в марте писала, что предстоящая поездка главы КНР станет первым визитом в Европу с начала пандемии. Китай, как отмечало издание, стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за «безграничного партнерства» Си Цзиньпина с российскими властями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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