Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и Венгрию

Си Цзиньпин посетит Францию, Сербию и ВенгриюГосвизиты состоятся с 5 по 10 мая
Председатель КНР Си Цзиньпин в мае c государственным визитом посетит Францию, Сербию и Венгрию по приглашению лидеров трех стран, сообщила представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
«По приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона, президента Республики Сербия Вучича, президента Венгрии Шуюка и премьер-министра Орбана председатель Си Цзиньпин с 5 по 10 мая совершит государственные визиты в указанные три страны», – говорится в заявлении.
Макрон в апреле говорил, что обсудит с председателем КНР прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане. Газета Politico в марте писала, что предстоящая поездка главы КНР станет первым визитом в Европу с начала пандемии. Китай, как отмечало издание, стремится восстановить испорченные отношения с Европой из-за «безграничного партнерства» Си Цзиньпина с российскими властями.