Госдеп США призвал Россию и Китай не разрешать ИИ управлять ядерным оружием

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что развитие технологий ИИ «непременно приведет к тому, что они могут начать угрожать человечеству – сопоставимо с развитием ядерного потенциала». Поскольку предотвратить их развитие невозможно, необходимо «сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении», сказал глава государства. В то же время, отметил Путин, страны должны говорить о разработке ограничений и самоограничений в части технологий ИИ, чтобы не допустить опасных последствий.