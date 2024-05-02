Госдеп США призвал Россию и Китай не разрешать ИИ управлять ядерным оружием
Китай и Россию призвали поддержать совместное заявление США, Франции и Великобритании о том, что решение о развертывании ядерного оружия должны принимать только люди, а не искусственный интеллект. Об этом на онлайн-брифинге заявил представитель госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин, пишет Reuters.
По его словам, Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, то же самое сделали Франция и Великобритания.
«Мы приветствовали бы аналогичное заявление Китая и Российской Федерации. <…> Мы считаем, что это чрезвычайно важная норма ответственного поведения, и мы считаем, что это было бы очень кстати в контексте "Большой пятерки" [пяти постоянных членов Совета безопасности ООН]», – сказал Дин.
Как пишет агентство, заявление чиновника прозвучало в связи с тем, что США пытаются подробно обсудить с Китаем вопросы политики в области ядерного оружия и по развитию искусственного интеллекта. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине 26 апреля договорились провести первые двусторонние переговоры по ИИ в ближайшие недели.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что развитие технологий ИИ «непременно приведет к тому, что они могут начать угрожать человечеству – сопоставимо с развитием ядерного потенциала». Поскольку предотвратить их развитие невозможно, необходимо «сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении», сказал глава государства. В то же время, отметил Путин, страны должны говорить о разработке ограничений и самоограничений в части технологий ИИ, чтобы не допустить опасных последствий.