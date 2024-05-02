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Госдеп США призвал Россию и Китай не разрешать ИИ управлять ядерным оружием

Ведомости

Китай и Россию призвали поддержать совместное заявление США, Франции и Великобритании о том, что решение о развертывании ядерного оружия должны принимать только люди, а не искусственный интеллект. Об этом на онлайн-брифинге заявил представитель госдепартамента США по контролю над вооружениями Пол Дин, пишет Reuters.

По его словам, Вашингтон взял на себя «четкое и твердое обязательство», что люди имеют полный контроль над ядерным оружием, то же самое сделали Франция и Великобритания.

«Мы приветствовали бы аналогичное заявление Китая и Российской Федерации. <…> Мы считаем, что это чрезвычайно важная норма ответственного поведения, и мы считаем, что это было бы очень кстати в контексте "Большой пятерки" [пяти постоянных членов Совета безопасности ООН]», – сказал Дин.

Как пишет агентство, заявление чиновника прозвучало в связи с тем, что США пытаются подробно обсудить с Китаем вопросы политики в области ядерного оружия и по развитию искусственного интеллекта. В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи в Пекине 26 апреля договорились провести первые двусторонние переговоры по ИИ в ближайшие недели.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на ежегодной пресс-конференции заявил, что развитие технологий ИИ «непременно приведет к тому, что они могут начать угрожать человечеству – сопоставимо с развитием ядерного потенциала». Поскольку предотвратить их развитие невозможно, необходимо «сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении», сказал глава государства. В то же время, отметил Путин, страны должны говорить о разработке ограничений и самоограничений в части технологий ИИ, чтобы не допустить опасных последствий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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