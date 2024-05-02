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Макрон признал дать Китаю право голоса в обеспечении международной стабильности

Ведомости

Китаю необходимо дать право голоса в обеспечении стабильности международного порядка. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist.

Одной из своих главных целей Макрон назвал привлечение Китая к решению основных глобальных проблем и обсуждение экономических отношений, основанных на взаимных интересах.

«Нам нужно работать с Китаем, чтобы построить мир. Я надеюсь, что Китай поддержит олимпийское перемирие и будет привержен борьбе с распространением ядерного оружия, чтобы конкретно ужесточить рамки по отношению к определенным державам», – сказал Макрон.

Он также признал, что Китай играет решающую роль в вопросах, касающихся планеты, начиная с климата и биоразнообразия.

«Не будет прогресса в области климата и биоразнообразия, если не будет достигнуто соглашения с Китаем по этим вопросам. Таким образом, роль европейцев заключается в том, чтобы сделать все возможное для содействия достижению консенсуса по этим основным вопросам», – подчеркнул Макрон.

В том же интервью Макрон заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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