Макрон признал дать Китаю право голоса в обеспечении международной стабильности

«Не будет прогресса в области климата и биоразнообразия, если не будет достигнуто соглашения с Китаем по этим вопросам. Таким образом, роль европейцев заключается в том, чтобы сделать все возможное для содействия достижению консенсуса по этим основным вопросам», – подчеркнул Макрон.