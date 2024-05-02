Макрон признал дать Китаю право голоса в обеспечении международной стабильности
Китаю необходимо дать право голоса в обеспечении стабильности международного порядка. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist.
Одной из своих главных целей Макрон назвал привлечение Китая к решению основных глобальных проблем и обсуждение экономических отношений, основанных на взаимных интересах.
«Нам нужно работать с Китаем, чтобы построить мир. Я надеюсь, что Китай поддержит олимпийское перемирие и будет привержен борьбе с распространением ядерного оружия, чтобы конкретно ужесточить рамки по отношению к определенным державам», – сказал Макрон.
Он также признал, что Китай играет решающую роль в вопросах, касающихся планеты, начиная с климата и биоразнообразия.
«Не будет прогресса в области климата и биоразнообразия, если не будет достигнуто соглашения с Китаем по этим вопросам. Таким образом, роль европейцев заключается в том, чтобы сделать все возможное для содействия достижению консенсуса по этим основным вопросам», – подчеркнул Макрон.
В том же интервью Макрон заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой».