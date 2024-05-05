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Госпогранслужба Украины сообщила о попытках граждан выехать в Молдавию

Ведомости

Граждане Украины пытаются покинуть пределы страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая ведет в Молдавию, рассказал представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

По его словам, украинцы часто выбирают участок дороги Маяки – Удобное, проходящий через территорию Молдавии, чтобы незаконно покинуть Украину. Некоторые люди прячутся в «конструктивных особенностях» автомобилей, кто-то может оставить машину и попытаться попасть в Молдавию пешком.

Госпогранслужба Украины пытается противодействовать таким попыткам в сотрудничестве с молдавскими пограничниками.

3 мая агентство «Униан» со ссылкой на приказ минобороны Украины сообщило, что людей с ВИЧ, раком в ремиссии и психическими расстройствами признают годными для службы в ВСУ.

Также, согласно новым правилам, брони от мобилизации могут лишиться некоторые украинские чиновники. На данный момент забронированы государственные служащие категории «А» – это люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления. Чиновников категории «Б» и «В», то есть исполнителей, будут бронировать от армии на 50%.

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Закон предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву, и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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