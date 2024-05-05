Госпогранслужба Украины сообщила о попытках граждан выехать в Молдавию

Также, согласно новым правилам, брони от мобилизации могут лишиться некоторые украинские чиновники. На данный момент забронированы государственные служащие категории «А» – это люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления. Чиновников категории «Б» и «В», то есть исполнителей, будут бронировать от армии на 50%.