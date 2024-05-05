Госпогранслужба Украины сообщила о попытках граждан выехать в Молдавию
Граждане Украины пытаются покинуть пределы страны через транзитную дорогу в Одесской области, которая ведет в Молдавию, рассказал представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».
По его словам, украинцы часто выбирают участок дороги Маяки – Удобное, проходящий через территорию Молдавии, чтобы незаконно покинуть Украину. Некоторые люди прячутся в «конструктивных особенностях» автомобилей, кто-то может оставить машину и попытаться попасть в Молдавию пешком.
Госпогранслужба Украины пытается противодействовать таким попыткам в сотрудничестве с молдавскими пограничниками.
3 мая агентство «Униан» со ссылкой на приказ минобороны Украины сообщило, что людей с ВИЧ, раком в ремиссии и психическими расстройствами признают годными для службы в ВСУ.
Также, согласно новым правилам, брони от мобилизации могут лишиться некоторые украинские чиновники. На данный момент забронированы государственные служащие категории «А» – это люди, которые возглавляют структуры и являются председателями государственных органов и органов местного самоуправления. Чиновников категории «Б» и «В», то есть исполнителей, будут бронировать от армии на 50%.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Закон предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяет перечень граждан, подлежащих призыву, и др.