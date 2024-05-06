Путин лично побеседовал с Мишустиным до встречи с правительством
Президент России Владимир Путин отдельно побеседовал с премьер-министром Михаилом Мишустиным до общей встречи с правительством. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У них была беседа до встречи с правительством», – сказал Песков.
6 мая Путин провел заключительную встречу с правительством РФ перед его отставкой. Глава государства напомнил, что начало работы правительства в нынешнем составе совпало с непростым для страны периодом коронавирусной инфекции, который был пройден достойно и в плане борьбы с болезнью, и в контексте поддержания экономики. Также президент говорил о том, что с 2022 г. правительство работает в условиях экономической агрессии против России.
Говоря о формировании нового состава кабинета министров, президент сообщил, что уже создана «хорошая база для того, чтобы двигаться дальше», однако на время переназначений необходимо продолжить активную работу и не допустить пауз в реализации планов.
7 мая состоится церемония вступления в должность президента России: им 17 марта был избран на очередной срок Владимир Путин. После инаугурации главы государства автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей.