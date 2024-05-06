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Путин лично побеседовал с Мишустиным до встречи с правительством

Ведомости

Президент России Владимир Путин отдельно побеседовал с премьер-министром Михаилом Мишустиным до общей встречи с правительством. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У них была беседа до встречи с правительством», – сказал Песков.

6 мая Путин провел заключительную встречу с правительством РФ перед его отставкой. Глава государства напомнил, что начало работы правительства в нынешнем составе совпало с непростым для страны периодом коронавирусной инфекции, который был пройден достойно и в плане борьбы с болезнью, и в контексте поддержания экономики. Также президент говорил о том, что с 2022 г. правительство работает в условиях экономической агрессии против России.

Говоря о формировании нового состава кабинета министров, президент сообщил, что уже создана «хорошая база для того, чтобы двигаться дальше», однако на время переназначений необходимо продолжить активную работу и не допустить пауз в реализации планов.

7 мая состоится церемония вступления в должность президента России: им 17 марта был избран на очередной срок Владимир Путин. После инаугурации главы государства автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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