Путин лично побеседовал с Мишустиным до встречи с правительством

6 мая Путин провел заключительную встречу с правительством РФ перед его отставкой. Глава государства напомнил, что начало работы правительства в нынешнем составе совпало с непростым для страны периодом коронавирусной инфекции, который был пройден достойно и в плане борьбы с болезнью, и в контексте поддержания экономики. Также президент говорил о том, что с 2022 г. правительство работает в условиях экономической агрессии против России.