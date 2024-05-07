Пашинян: мирный договор между Арменией и Азербайджаном могут заключить до ноября
Мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября 2024 г., заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции.
«Я согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать», – сказал премьер (цитата по «РИА Новости»).
1 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил положительную тенденцию в работе по мирному процессу с Арменией. Баку, по словам Алиева, предложил мир, несмотря на «необоснованные политические атаки» на Азербайджан. Он заявил, что после тридцатилетнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что хотят мира на Южном Кавказе.
В конце апреля между Арменией и Азербайджаном начались работы по делимитации. Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности четырех сел. Под контроль Баку перейдут села Баганис Айрум, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы.
На фоне определения границы в Армении начались протесты. Местные жители не согласны с передачей сел Азербайджану.