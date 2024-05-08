Глава Гагаузии будет присутствовать на параде Победы в Москве
Глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.
В пресс-службе также отметили, что Гуцул уже находится в Москве.
Ранее «Ведомости» писали, что в параде Победы 9 мая на Красной площади примут участие лидеры зарубежных стран. Там будут присутствовать президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Также специально приглашены на парад президент Кубы, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. На параде будут руководители исполнительных органов СНГ, Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС, Евразийского банка развития, ШОС и др. Также приглашения получили главы дипломатических представительств дружественных государств и военные атташе из дружественных государств.
Ранее 8 мая лидер КНДР Ким Чен Ын через посла Северной Кореи в России Син Хон Чхоля направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Лидер КНДР также поздравил Путина со вступлением в должность президента, пожелал ему успехов в ответственной работе на благо государства и народа России.