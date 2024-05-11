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МИД: Россия не имеет морального права бросить соотечественников в странах Балтии

Ведомости

Россия не имеет морального права бросить в беде своих соотечественников, которые проживают в странах Прибалтики, и закрыть там свои посольства, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Он также сообщил, что в Финляндии из-за русофобской политики властей останавливаются промышленные предприятия, а турбизнес после закрытия границ с Россией несет убытки.

«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России», – сказал Беляев.

В марте МИД России ввел санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии как ответ на политику этих стран. Враждебной политикой Прибалтики в российском МИДе называют поддержку санкций, вмешательство во внутренние дела страны, гонения на русскоязычных, кампанию по массовому сносу советских памятников, а также поставки вооружений Киеву.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в мае заявила, что принятые Москвой ответные шаги по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России уже крайне негативно отразились на экономике прибалтийских стран. Захарова считает разрыв дипотношений с Литвой, Латвией и Эстонией нежелательным из-за того, что в этих странах проживает множество русскоязычных. Поэтому Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на Прибалтику, отметила она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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