МИД: Россия не имеет морального права бросить соотечественников в странах Балтии
Россия не имеет морального права бросить в беде своих соотечественников, которые проживают в странах Прибалтики, и закрыть там свои посольства, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Он также сообщил, что в Финляндии из-за русофобской политики властей останавливаются промышленные предприятия, а турбизнес после закрытия границ с Россией несет убытки.
«Сегодня русофобская повестка в этой стране в значительной степени подогревается теми, кто призывает ради солидарности с нынешним неонацистским режимом в Киеве затягивать потуже пояса, игнорируя остановку промышленных предприятий в силу отсутствия российского сырья и российского рынка сбыта, убытки турбизнеса из-за закрытия границ для миллионов гостей из России», – сказал Беляев.
В марте МИД России ввел санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии как ответ на политику этих стран. Враждебной политикой Прибалтики в российском МИДе называют поддержку санкций, вмешательство во внутренние дела страны, гонения на русскоязычных, кампанию по массовому сносу советских памятников, а также поставки вооружений Киеву.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в мае заявила, что принятые Москвой ответные шаги по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России уже крайне негативно отразились на экономике прибалтийских стран. Захарова считает разрыв дипотношений с Литвой, Латвией и Эстонией нежелательным из-за того, что в этих странах проживает множество русскоязычных. Поэтому Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на Прибалтику, отметила она.