МИД: Россия не имеет морального права бросить соотечественников в странах Балтии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в мае заявила, что принятые Москвой ответные шаги по переориентации грузопотоков на северо-западные порты России уже крайне негативно отразились на экономике прибалтийских стран. Захарова считает разрыв дипотношений с Литвой, Латвией и Эстонией нежелательным из-за того, что в этих странах проживает множество русскоязычных. Поэтому Россия продолжит использовать дипломатические меры воздействия на Прибалтику, отметила она.