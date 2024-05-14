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Кремль: уголовные дела и отставки в МО РФ не сыграют на руку Украине

Ведомости

В Кремле не считают, что произошедшие за последнее время отставки в Минобороны РФ и возбуждение уголовных дел против его сотрудников могут внести какую-либо дезорганизацию и сыграть на руку Украине. Это следует из ответа пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нет», – ответил он на вопрос журналистов, опасается ли Кремль, что перестановки и аресты руководителей Минобороны РФ могут дезорганизовать управление российскими войсками и таким образом помочь режиму президента Украины Владимира Зеленского, о чем рассуждают некоторые западные аналитики.

14 мая официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов арестован судом по подозрению в получении взятки в особо крупном размере от представителей коммерческих структур «за совершение определенных действий в их пользу». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к военному ведомству, взятка якобы связана с реконструкцией Краснодарского военного училища имени Сергея Штеменко. Ее размер собеседник не уточнил.

Кроме того, 23 апреля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был задержан замминистра обороны Тимур Иванов. На следующий день Басманный районный суд Москвы арестовал его. Действующий на тот момент глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приказом отстранил от должности своего заместителя. Позже суд также арестовал нескольких предполагаемых подельников Иванова.

12 мая президент России Владимир Путин уволил Шойгу с должности министра, назначив его секретарем Совета безопасности РФ. На пост главы Минобороны президент предложил назначить Андрея Белоусова, который ранее являлся первым вице-премьером.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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