Кремль: уголовные дела и отставки в МО РФ не сыграют на руку Украине

В Кремле не считают, что произошедшие за последнее время отставки в Минобороны РФ и возбуждение уголовных дел против его сотрудников могут внести какую-либо дезорганизацию и сыграть на руку Украине. Это следует из ответа пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.