КНР поддержит мирную конференцию Украины и РФ при условии равенства сторон
Китай поддержит проведение мирной конференции по Украине, если ее признают Москва и Киев, и стороны будут равны, пишет агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление председателя КНР Си Цзиньпина.
«Китай поддерживает проведение в подходящее время с согласия российской и украинской сторон международной мирной конференции, в которой все стороны смогут на равных условиях принять участие и справедливо обсудить все инициативы, а также поддерживает скорейшее политическое урегулирование кризиса на Украине», – процитировало издание главу КНР.
Китай неоднократно подчеркивал, что выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании конфликта на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.
Мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, в том числе представители стран G7, G20, БРИКС и члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Приглашения также направлены патриарху Константинопольскому и в Ватикан.
Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Швейцарии, целью этой встречи является выработка общего понимания пути к справедливому и прочному миру на Украине. Ведомство уточнило, что Россия не была приглашена, поскольку ее власти неоднократно заявляли, что не заинтересованы в этом. Так, ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва бы и не приняла участие в саммите даже в случае получения приглашения. При этом на сайте МИД Швейцарии сказано, что «мирный процесс без России немыслим» и она должна быть включена в него.
Ранее 16 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю импонирует конструктивное видение китайской стороны по урегулированию конфликта на Украине.