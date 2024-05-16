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Кремль: Москве импонирует позиция Китая по Украине

Ведомости

Москве импонирует конструктивное видение китайской стороны по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Известия».

Песков подчеркнул, что РФ в целом приветствует любые мирные инициативы, эта тема будет обсуждаться на переговорах в Китае.

«Москве импонирует видение китайской стороны возможных перспектив и возможной почвы для начала таких попыток по урегулированию ситуации. Конечно же, это все только начало разговора. Предстоит очень напряженная дискуссия», – подчеркнул представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы государства напомнил, что Киев даже юридически для себя исключает возможности переговоров, поэтому «процесс это длительный».

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в предложенном Китаем плане урегулирования ситуации на Украине есть «здравые вещи», документ опирается на анализ причин происходящего и учитывает необходимость устранить первопричины кризиса. Кроме того, в мирном плане Китая сказано о необходимости отказаться от односторонних западных санкций, которые вводили «задолго до украинской ситуации», добавил министр.

Китай неоднократно подчеркивал, что выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании конфликта на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.

Запад поддерживает «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в сентябре 2022 г. В ней 10 условий, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Лавров ранее называл «формулу мира» иллюзорной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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