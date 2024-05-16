Кремль: Москве импонирует позиция Китая по Украине

Китай неоднократно подчеркивал, что выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании конфликта на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.