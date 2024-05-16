Кремль: Москве импонирует позиция Китая по Украине
Москве импонирует конструктивное видение китайской стороны по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут «Известия».
Песков подчеркнул, что РФ в целом приветствует любые мирные инициативы, эта тема будет обсуждаться на переговорах в Китае.
«Москве импонирует видение китайской стороны возможных перспектив и возможной почвы для начала таких попыток по урегулированию ситуации. Конечно же, это все только начало разговора. Предстоит очень напряженная дискуссия», – подчеркнул представитель Кремля.
При этом пресс-секретарь главы государства напомнил, что Киев даже юридически для себя исключает возможности переговоров, поэтому «процесс это длительный».
В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в предложенном Китаем плане урегулирования ситуации на Украине есть «здравые вещи», документ опирается на анализ причин происходящего и учитывает необходимость устранить первопричины кризиса. Кроме того, в мирном плане Китая сказано о необходимости отказаться от односторонних западных санкций, которые вводили «задолго до украинской ситуации», добавил министр.
Китай неоднократно подчеркивал, что выступает за политическое урегулирование конфликта на Украине и мирные переговоры. Пекин также не раз призывал стороны отказаться от действий, направленных на эскалацию ситуации. В феврале 2023 г. МИД КНР представил план из 12 пунктов об урегулировании конфликта на Украине, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также прекращение огня и боевых действий.
Запад поддерживает «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G20 в сентябре 2022 г. В ней 10 условий, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. Лавров ранее называл «формулу мира» иллюзорной.