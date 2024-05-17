Reuters: союзники Трампа хотят ограничить независимость минюста США

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. Сейчас кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп находится под следствием по делу о возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».