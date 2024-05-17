Reuters: союзники Трампа хотят ограничить независимость минюста США
Ряд союзников экс-президента США Дональда Трампа готовят предложения по ограничению независимости министерства юстиции США, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
«Трамп считает, что у минюста есть институциональные проблемы. «Дело не только в персонале: нужно не только очистить минюст, но и реформировать его», – заявил соратник Трампа и политический активист Стив Бэннон.
По данным источников издания, план Трампа состоит из двух частей. Во-первых, экс-президент США планирует «наводнить министерство юстиции стойкими консерваторами». Во-вторых, планируется реструктурировать департамент таким образом, чтобы ключевые решения были сосредоточены в руках преданных администрации президента людей.
Отмечается, что республиканский лидер планирует ограничить полномочия ФБР, а также передать его обязанности другим правоохранительным органам. Два видных союзника Трампа заявили Reuters, что они поддерживают идею Трампа о ликвидации должности главного юрисконсульта ФБР.
Сообщается, что Трамп, обвиненный минюстом по «десяткам уголовных дел», в ходе предвыборной кампании пообещал пересмотреть работу ведомства в случае победы на президентских выборах 5 ноября. Он также пообещал использовать реорганизованный минюст для преследования своих оппонентов, включая текущего президента США Джо Байдена.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. Сейчас кандидат в президенты от Республиканской партии Трамп находится под следствием по делу о возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации. Сам Трамп считает процесс политически мотивированной «охотой на ведьм».