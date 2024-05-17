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Савельев будет отвечать за транспорт и развитие магистральной инфраструктуры

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках распределения обязанностей между своими заместителями закрепил транспортный блок за вице-премьером Виталием Савельевым, сообщает пресс-служба кабмина.

В сферу ответственности Савельева в новом правительства войдет обеспечение эффективной работы транспортной системы России, включая повышение ее безопасности и доступности. Также он будет координировать деятельность пунктов пропуска через границу и регулирование естественных транспортных монополий.

Он будет отвечать за разработку и реализацию нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. и другие вопросы развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, Савельев будет курировать деятельность Минтранса, Росавиации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства дорожного транспорта, Федерального агентства морского и речного транспорта.

У 70-летнего Савельева длинная трудовая биография. В 2001–2002 гг. он работал зампредом правления «Газпрома» по финансам. Затем был вице-президентом ООО «Объединенная компания ГРОС» и советником гендиректора «Связьинвеста» по финансам и IT. С 2004 по 2007 г. был заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа. 10 ноября 2020 г. он был назначен министром транспорта, а до этого 10 лет возглавлял «Аэрофлот».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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