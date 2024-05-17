Савельев будет отвечать за транспорт и развитие магистральной инфраструктуры
Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках распределения обязанностей между своими заместителями закрепил транспортный блок за вице-премьером Виталием Савельевым, сообщает пресс-служба кабмина.
В сферу ответственности Савельева в новом правительства войдет обеспечение эффективной работы транспортной системы России, включая повышение ее безопасности и доступности. Также он будет координировать деятельность пунктов пропуска через границу и регулирование естественных транспортных монополий.
Он будет отвечать за разработку и реализацию нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. и другие вопросы развития транспортной инфраструктуры. Кроме того, Савельев будет курировать деятельность Минтранса, Росавиации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства дорожного транспорта, Федерального агентства морского и речного транспорта.
У 70-летнего Савельева длинная трудовая биография. В 2001–2002 гг. он работал зампредом правления «Газпрома» по финансам. Затем был вице-президентом ООО «Объединенная компания ГРОС» и советником гендиректора «Связьинвеста» по финансам и IT. С 2004 по 2007 г. был заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа. 10 ноября 2020 г. он был назначен министром транспорта, а до этого 10 лет возглавлял «Аэрофлот».