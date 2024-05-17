Савельев будет отвечать за транспорт и развитие магистральной инфраструктуры

У 70-летнего Савельева длинная трудовая биография. В 2001–2002 гг. он работал зампредом правления «Газпрома» по финансам. Затем был вице-президентом ООО «Объединенная компания ГРОС» и советником гендиректора «Связьинвеста» по финансам и IT. С 2004 по 2007 г. был заместителем министра экономического развития и торговли Германа Грефа. 10 ноября 2020 г. он был назначен министром транспорта, а до этого 10 лет возглавлял «Аэрофлот».