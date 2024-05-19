Медведев назвал трусом YandexGPT из-за ответов «Алисы» об Украине
Нейросеть YandexGPT не может ответить даже на нейтральные вопросы, связанные с Украиной, это подрывает доверие к «Яндексу», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Платный сервис YandexGPT вмонтирован в умную колонку «Алиса», напомнил Медведев. Искусственный интеллект от «Яндекса» – «страшный трус», который не отвечает на вполне обычные вопросы, заявил он. Например, нейросеть «с блеском» отвечает про любые российские и иностранные законы, но не знает дату принятия в США закона об изъятии активов РФ. «Алиса», по словам Медведева, говорит, что она только учится и не хочет «выглядеть глупо».
Тот же ответ пользователи получают на просьбу уточнить расположение памятников Степану Бандере на Украине, а про расстояние между Киевом и Белгородом по прямой «Алиса» может ответить только один раз, затем «включает дурку», добавил политик.
«Что тут скажешь? Боятся за тех клиентов, кто не любит Россию? Но вопросы же нейтральные. Боятся, что данными о расстоянии между Киевом и Белгородом воспользуется Генштаб России для планирования своих ударов?» – написал Медведев.
Такая ситуация сильно подрывает доверие к «Яндексу» и его продуктам, считает зампред Совбеза. С другой стороны, по его словам, это дает основания признать сервисы «Яндекса» «очень неполными», а нынешних менеджеров – иноагентами.
Затем политик запустил в своем Telegram-канале голосование на тему «честности» ИИ на примере «Яндекса».
17 мая в «Яндексе» сообщили о закрытии первого этапа сделки по продаже бизнеса. Новой головной компанией группы стала МКПАО «Яндекс», а ее основным владельцем – ЗПИФ «Консорциум. Первый».
В рамках первого этапа сделки Yandex N.V. продала около 68% акций МКПАО «Яндекс». Еще 3,7% новой головной компании уже принадлежит «дочке» МКПАО «Яндекс» – ООО «Яндекс.Технологии». Таким образом, нидерландская Yandex N.V. перестала быть основным акционером МКПАО «Яндекс» и полностью выйдет из состава акционеров после закрытия сделки. На втором этапе Yandex N.V. продаст оставшуюся долю – примерно 28%.