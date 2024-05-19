Медведев назвал трусом YandexGPT из-за ответов «Алисы» об Украине

Платный сервис YandexGPT вмонтирован в умную колонку «Алиса», напомнил Медведев. Искусственный интеллект от «Яндекса» – «страшный трус», который не отвечает на вполне обычные вопросы, заявил он. Например, нейросеть «с блеском» отвечает про любые российские и иностранные законы, но не знает дату принятия в США закона об изъятии активов РФ. «Алиса», по словам Медведева, говорит, что она только учится и не хочет «выглядеть глупо».