«Яндекс» объяснил ответ «Алисы» о прошлом героев мультфильма «Маша и медведь»

Ранее 3 апреля уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что колонка выдала пугающий ответ на вопрос о том, почему Маша живет одна. По версии «Алисы», героиня мультфильма – «всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные». Также колонка сообщила, что родители Маши не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни, следует из ответа «Алисы».