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«Яндекс» объяснил ответ «Алисы» о прошлом героев мультфильма «Маша и медведь»

Ведомости

Ответ умной колонки «Алиса» о том, что главная героиня мультфильма «Маша и медведь» была убита животным и стала призраком, является единичным, больше устройство так не отвечает. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».

««Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и медведь». В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с «Алисой», чтобы оградить ребенка от нежелательного контента», – сказали в «Яндексе» (цитата «РИА Новости»).

Ранее 3 апреля уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что колонка выдала пугающий ответ на вопрос о том, почему Маша живет одна. По версии «Алисы», героиня мультфильма – «всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные». Также колонка сообщила, что родители Маши не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни, следует из ответа «Алисы».

В пресс-службе «Яндекса» добавили, что для части вопросов, на которые «Алиса» не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников. Так и произошло в случае, описанном омбудсменом.

Спрос на умные колонки с голосовыми ассистентами среди россиян в 2023 г. вырос год к году более чем в 1,5 раза (на 65%). Об этом «Ведомостям» сообщали представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и объединенного ритейлера «М.видео-Эльдорадо». 

По данным «Марвел-дистрибуции», безусловным лидером данного сегмента рынка является «Яндекс» с долей рынка 79,4% в штучном выражении, далее следуют «В контакте» (7,6%) и «Сбер» (5%). Наиболее продаваемыми моделями умных колонок в 2023 г. в штуках в розничной сети «М.видео-Эльдорадо» стали «Яндекс лайт», «Яндекс мини», «Яндекс станция 2», SberBoom Mini и VK Neo.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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