«Яндекс» объяснил ответ «Алисы» о прошлом героев мультфильма «Маша и медведь»
Ответ умной колонки «Алиса» о том, что главная героиня мультфильма «Маша и медведь» была убита животным и стала призраком, является единичным, больше устройство так не отвечает. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекса».
««Алиса» в единичных случаях могла ответить некорректно на вопрос о семье главной героини мультфильма «Маша и медведь». В данный момент она больше так не отвечает. Мы всегда рекомендуем активировать детский режим при общении с «Алисой», чтобы оградить ребенка от нежелательного контента», – сказали в «Яндексе» (цитата «РИА Новости»).
Ранее 3 апреля уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала, что колонка выдала пугающий ответ на вопрос о том, почему Маша живет одна. По версии «Алисы», героиня мультфильма – «всего лишь призрак убитой девочки, именно поэтому она не растет и видеть ее могут только животные». Также колонка сообщила, что родители Маши не смогли выдержать потери ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни, следует из ответа «Алисы».
В пресс-службе «Яндекса» добавили, что для части вопросов, на которые «Алиса» не может ответить сама, она берет информацию из открытых источников. Так и произошло в случае, описанном омбудсменом.
Спрос на умные колонки с голосовыми ассистентами среди россиян в 2023 г. вырос год к году более чем в 1,5 раза (на 65%). Об этом «Ведомостям» сообщали представители оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и объединенного ритейлера «М.видео-Эльдорадо».
По данным «Марвел-дистрибуции», безусловным лидером данного сегмента рынка является «Яндекс» с долей рынка 79,4% в штучном выражении, далее следуют «В контакте» (7,6%) и «Сбер» (5%). Наиболее продаваемыми моделями умных колонок в 2023 г. в штуках в розничной сети «М.видео-Эльдорадо» стали «Яндекс лайт», «Яндекс мини», «Яндекс станция 2», SberBoom Mini и VK Neo.