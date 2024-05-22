Совфед одобрил закон о предоставлении земли родственникам погибших Героев России
Совет Федерации единогласно одобрил закон, который позволяет семьям погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы получить бесплатный земельный участок вне очереди. Об этом сообщается в Telegram-канале Совфеда.
Документ вносит поправки в закон РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы». Изменения подготовили первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак, сенаторы Виктор Бондарев, Александр Двойных, Дарья Лантратова и депутаты Госдумы. За принятие закона проголосовали 157 членов СФ, против не выступил никто. Воздержавшихся также не было.
Согласно пояснительной записке к тексту закона, опубликованному в электронной базе Госдумы, семьи погибших смогут получить участок в собственности для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Льгота действительна в том случае, если сам Герой или кавалер не воспользовался правом на бесплатный участок при жизни или звание Героя России было присвоено посмертно. При этом закон устанавливает приоритетность предоставления участка: супруге, детям старше 18 лет, родителям. Право приоритетности может быть передано письменным отказом членов семей от предоставляемой земли.
Члены семей погибших Героев России могут получать льготы и единовременную выплату и при посмертном присвоении звания, а не только тогда, когда оно присвоено при жизни.
Кроме того, вдовы, родители и дети до 18 лет (инвалиды – старше 18 лет, учащиеся очно в вузах и ссузах – до 23 лет) погибших Героев смогут получить единовременную выплату в размере 20 000 руб.
В феврале депутаты Госдумы приняли законопроект, который предоставит женам погибших ветеранов боевых действий дополнительные трудовые гарантии. Трудовые права таких вдов будут защищены «аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и ряда других категорий».
В марте сообщалось, что дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника специальной военной операции на Украине, смогут получать двойную пенсию.