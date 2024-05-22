Совфед одобрил закон о предоставлении земли родственникам погибших Героев России

Согласно пояснительной записке к тексту закона, опубликованному в электронной базе Госдумы, семьи погибших смогут получить участок в собственности для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Льгота действительна в том случае, если сам Герой или кавалер не воспользовался правом на бесплатный участок при жизни или звание Героя России было присвоено посмертно. При этом закон устанавливает приоритетность предоставления участка: супруге, детям старше 18 лет, родителям. Право приоритетности может быть передано письменным отказом членов семей от предоставляемой земли.