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Совфед одобрил закон о предоставлении земли родственникам погибших Героев России

Ведомости

Совет Федерации единогласно одобрил закон, который позволяет семьям погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы получить бесплатный земельный участок вне очереди. Об этом сообщается в Telegram-канале Совфеда.

Документ вносит поправки в закон РФ «О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы». Изменения подготовили первый заместитель председателя СФ Андрей Турчак, сенаторы Виктор Бондарев, Александр Двойных, Дарья Лантратова и депутаты Госдумы. За принятие закона проголосовали 157 членов СФ, против не выступил никто. Воздержавшихся также не было.

Согласно пояснительной записке к тексту закона, опубликованному в электронной базе Госдумы, семьи погибших смогут получить участок в собственности для строительства дома, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Льгота действительна в том случае, если сам Герой или кавалер не воспользовался правом на бесплатный участок при жизни или звание Героя России было присвоено посмертно. При этом закон устанавливает приоритетность предоставления участка: супруге, детям старше 18 лет, родителям. Право приоритетности может быть передано письменным отказом членов семей от предоставляемой земли.

Члены семей погибших Героев России могут получать льготы и единовременную выплату и при посмертном присвоении звания, а не только тогда, когда оно присвоено при жизни.

Кроме того, вдовы, родители и дети до 18 лет (инвалиды – старше 18 лет, учащиеся очно в вузах и ссузах – до 23 лет) погибших Героев смогут получить единовременную выплату в размере 20 000 руб.

В феврале депутаты Госдумы приняли законопроект, который предоставит женам погибших ветеранов боевых действий дополнительные трудовые гарантии. Трудовые права таких вдов будут защищены «аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и ряда других категорий».

В марте сообщалось, что дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника специальной военной операции на Украине, смогут получать двойную пенсию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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