Комитет Госдумы одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий

Опубликованный в думской базе документ предлагает внести изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Согласно законопроекту, с 1 сентября 2024 г. клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, произведенных в России и предназначенных для экспорта в государства, не включенные в ЕАЭС, станет добровольным. Предусматривается обязательное нанесение на изделия двухмерного штрихового кода Федеральной пробирной палаты.