Комитет Госдумы одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий
Депутаты думского комитета по финансовому рынку рекомендовали принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.
Опубликованный в думской базе документ предлагает внести изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Согласно законопроекту, с 1 сентября 2024 г. клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, произведенных в России и предназначенных для экспорта в государства, не включенные в ЕАЭС, станет добровольным. Предусматривается обязательное нанесение на изделия двухмерного штрихового кода Федеральной пробирной палаты.
В законопроекте также прописано, что клеймение включенных в состав Музейного фонда РФ музейных предметов и коллекций с драгоценными камнями и драгметаллами, а также нанесение на них двухмерного штрихового кода не осуществляются.
По данным «РИА Новости», с инициативой сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны за пределами ЕАЭС добровольным с нанесением на них двухмерного штрихкода Минфин России выступил в марте. Правительство России одобрило проект закона 8 апреля. Документ планируется вынести на рассмотрение Госдумы в июне 2024 г.