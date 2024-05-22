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Комитет Госдумы одобрил добровольное клеймение ювелирных изделий

Ведомости

Депутаты думского комитета по финансовому рынку рекомендовали принять в первом чтении законопроект о добровольном порядке клеймения ювелирных изделий, маркированных средствами идентификации и предназначенных для продажи за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Опубликованный в думской базе документ предлагает внести изменения в закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Согласно законопроекту, с 1 сентября 2024 г. клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из золота, платины и металлов платиновой группы, произведенных в России и предназначенных для экспорта в государства, не включенные в ЕАЭС, станет добровольным. Предусматривается обязательное нанесение на изделия двухмерного штрихового кода Федеральной пробирной палаты.

В законопроекте также прописано, что клеймение включенных в состав Музейного фонда РФ музейных предметов и коллекций с драгоценными камнями и драгметаллами, а также нанесение на них двухмерного штрихового кода не осуществляются.

По данным «РИА Новости», с инициативой сделать клеймение ювелирных изделий при их продаже в страны за пределами ЕАЭС добровольным с нанесением на них двухмерного штрихкода Минфин России выступил в марте. Правительство России одобрило проект закона 8 апреля. Документ планируется вынести на рассмотрение Госдумы в июне 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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