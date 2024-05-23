Матвиенко на встрече с королем Бахрейна отметила «мощный импульс» между странами

Бен Иса Аль Халифа заявил, что роль России является значимой в деле справедливого решения арабских проблем, в частности в контексте проведения мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта под эгидой ООН. В свою очередь Путин отметил, что уровень торгового взаимодействия между Россией и Бахрейном пока носит символический характер, при этом наблюдаются хорошие тенденции.