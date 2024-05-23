Матвиенко на встрече с королем Бахрейна отметила «мощный импульс» между странами
Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко провела встречу с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Совете Федерации.
Матвиенко заявила, что встреча придаст новый мощный импульс комплексу двусторонних отношений между Россией и Бахрейном.
23 мая также прошли переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна. Отмечается, что лидеры государств не встречались с 2016 г., хотя поддерживали контакты на протяжении всего времени.
Бен Иса Аль Халифа заявил, что роль России является значимой в деле справедливого решения арабских проблем, в частности в контексте проведения мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта под эгидой ООН. В свою очередь Путин отметил, что уровень торгового взаимодействия между Россией и Бахрейном пока носит символический характер, при этом наблюдаются хорошие тенденции.
По итогам встречи стороны подписали ряд документов: о сотрудничестве в сфере культуры на 2024–2027 гг., меморандумы о взаимопонимании между ведомствами в области транспорта и транзита, о сотрудничестве по фармацевтической и медицинской промышленности.