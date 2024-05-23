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Матвиенко на встрече с королем Бахрейна отметила «мощный импульс» между странами

Ведомости

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко провела встречу с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой в Совете Федерации.

Матвиенко заявила, что встреча придаст новый мощный импульс комплексу двусторонних отношений между Россией и Бахрейном.

23 мая также прошли переговоры президента России Владимира Путина с королем Бахрейна. Отмечается, что лидеры государств не встречались с 2016 г., хотя поддерживали контакты на протяжении всего времени.

Бен Иса Аль Халифа заявил, что роль России является значимой в деле справедливого решения арабских проблем, в частности в контексте проведения мирной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта под эгидой ООН. В свою очередь Путин отметил, что уровень торгового взаимодействия между Россией и Бахрейном пока носит символический характер, при этом наблюдаются хорошие тенденции.

По итогам встречи стороны подписали ряд документов: о сотрудничестве в сфере культуры на 2024–2027 гг., меморандумы о взаимопонимании между ведомствами в области транспорта и транзита, о сотрудничестве по фармацевтической и медицинской промышленности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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