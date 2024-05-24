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Минфин США расширил санкции против Ирана

Ведомости

США включили в санционные списки, связанные с Ираном, физическое лицо и два нефтяных танкера. Это следует из сообщения управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

В SDN-лист включили гражданина Йемена 1979 г. рождения, связанного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), и два нефтяных танкера под флагом Панамы. Они попали под ограничения в рамках вторичных санкций.

18 апреля власти США ввели новые санкции в ответ на атаку Ирана на Израиль.

Согласно заявлению руководителя пресс-службы госдепартамента Мэттью Миллера, речь идет о санкциях в отношении 16 физических и двух юридических лиц, «которые способствуют производству и испытанию БПЛА в Иране, а также их распространению среди субъектов, работающих от имени КСИР, его подразделения по производству БПЛА, компании Kimia Part Sivan, и других иранских производителей БПЛА и двигателей для них». Кроме того, минфин США также ввел санкции в отношении пяти компаний, которые поставляют комплектующие для производства стали иранской компании Khuzestan Steel Company (KSC), включенной в перечень юридических лиц США, или покупают готовую стальную продукцию KSC.

Под ограничения также попал иранский автопроизводитель Bahman Group и три его дочерние компании, которые оказывали материальную поддержку КСИР. Кроме того, министерство торговли ограничивает доступ Ирана к базовой микроэлектронике коммерческого класса: меры контроля также распространяются на товары, произведенные за пределами США с использованием американских технологий.

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. По данным NYT, за ночь Иран выпустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. Израильская армия заявила, что ПВО страны «перехватила подавляющее большинство ракет», в отражении атаки были задействованы «десятки самолетов» ВВС. Отражение ночной атаки Ирана обошлось Израилю в сумму от 4 млрд до 5 млрд шекелей ($1-1,3 млрд).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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