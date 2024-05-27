Депутат Госдумы Николай Алексеенко решил досрочно сложить полномочия

Это уже второй случай за несколько дней, когда депутат Госдумы решает досрочно сложить полномочия. 23 мая в Госдуму внесли аналогичный проект постановления в отношении депутата-одномандатника Госдумы, бывшего мэра Ростова Виталия Кушнарева. Вопрос об этом будет рассмотрен на заседании Госдумы 27 мая.