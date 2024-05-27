Депутат Госдумы Николай Алексеенко решил досрочно сложить полномочия
Депутат-одномандатник, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко решил досрочно сложить полномочия. Проект постановления об этом внесен на рассмотрение Госдумы.
«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Алексеенко Николая Николаевича <...> 28 мая 2024 г. на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», – сказано в документе.
Решение об этом одобрила комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Документ будет рассмотрен на заседании Госдумы 28 мая.
Николай Алексеенко победил на выборах в Государственную думу VIII созыва в 2021 г. от Брянской области (по 78-му одномандатному округу). Он родился в городе Изюме в Харьковской области. Окончил Московский Государственный университете по землеустройству по специальности «инженер-землеустроитель».
В разные годы Алексеенко работал на Ульяновском предприятии технической инвентаризации, в Московском университете по землеустройству. В 2007 г. создал собственный проектный институт. В 2019 г. он окончил РАНХиГС, получив квалификацию специалиста по государственному и муниципальному управлению.
Согласно данным электронной думской базы, Алексеенко числится среди авторов 27 законопроектов. Последняя из инициатив, в которой он участвовал, – закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Законопроект был принят 28 февраля. Президент РФ Владимир Путин подписал его 11 марта.
Это уже второй случай за несколько дней, когда депутат Госдумы решает досрочно сложить полномочия. 23 мая в Госдуму внесли аналогичный проект постановления в отношении депутата-одномандатника Госдумы, бывшего мэра Ростова Виталия Кушнарева. Вопрос об этом будет рассмотрен на заседании Госдумы 27 мая.