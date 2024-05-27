Офицер бундесвера приговорен к 3,5 года по обвинению в шпионаже в пользу РФ
Высший земельный суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия в городе Хамм приговорил офицера бундесвера к 3,5 года заключения за предполагаемый шпионаж в пользу России. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Издание уточняет, что 54-летний Томас Х. работал в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке, которое закупает материалы и оружие, а также тестирует оборонные технологии.
Обвиняемый признал, что с мая 2023 г. он якобы несколько раз связывался с российскими дипломатами, предлагал сотрудничество и в итоге передал им секретную информацию. Свои действия он объяснил страхом перед «ядерной эскалацией» конфликта на Украине.
В марте гражданина Польши обвинили в шпионаже в пользу России. По данным прокуратуры, Януш Н. по поручению лиц, работающих в интересах российской разведки, контактировал с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте, и вовлекал политиков в «распространение российской пропаганды, дезинформации и провокаций».