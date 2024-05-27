Офицер бундесвера приговорен к 3,5 года по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Обвиняемый признал, что с мая 2023 г. он якобы несколько раз связывался с российскими дипломатами, предлагал сотрудничество и в итоге передал им секретную информацию. Свои действия он объяснил страхом перед «ядерной эскалацией» конфликта на Украине.