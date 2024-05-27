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Офицер бундесвера приговорен к 3,5 года по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Ведомости

Высший земельный суд федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия в городе Хамм приговорил офицера бундесвера к 3,5 года заключения за предполагаемый шпионаж в пользу России. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Издание уточняет, что 54-летний Томас Х. работал в Федеральном управлении по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке, которое закупает материалы и оружие, а также тестирует оборонные технологии.

Обвиняемый признал, что с мая 2023 г. он якобы несколько раз связывался с российскими дипломатами, предлагал сотрудничество и в итоге передал им секретную информацию. Свои действия он объяснил страхом перед «ядерной эскалацией» конфликта на Украине.

В марте гражданина Польши обвинили в шпионаже в пользу России. По данным прокуратуры, Януш Н. по поручению лиц, работающих в интересах российской разведки, контактировал с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте, и вовлекал политиков в «распространение российской пропаганды, дезинформации и провокаций».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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