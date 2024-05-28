Bild: первые леди Франции и Германии рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста

26 мая президент Франции прибыл с государственным визитом в Германию, во время которого встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. До этого Макрон приезжал в ФРГ только с рабочими поездками, последний визит по высшему дипломатическому протоколу был 24 года назад – в 2000 г.