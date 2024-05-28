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Bild: первые леди Франции и Германии рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста

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Первые леди Франции и Германии Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Об этом пишет газета Bild.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетили мемориал жертвам Холокоста и возложили цветы. Кроме того, Макрон оставил запись в памятной книге. Президентов двух стран сопровождали супруги.

После церемонии возложения цветов распространилась фотография, на которой первые леди Макрон и Бюденбендер смеются на фоне мемориала. Издание отмечает, что их действия вызвали недоумение: неясно, что могло рассмешить двух первых леди в таком месте.

26 мая президент Франции прибыл с государственным визитом в Германию, во время которого встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. До этого Макрон приезжал в ФРГ только с рабочими поездками, последний визит по высшему дипломатическому протоколу был 24 года назад – в 2000 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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