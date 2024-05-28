Bild: первые леди Франции и Германии рассмеялись на мемориале жертвам Холокоста
Первые леди Франции и Германии Бриджит Макрон и Эльке Бюденбендер рассмеялись во время посещения мемориала жертвам Холокоста в Берлине. Об этом пишет газета Bild.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетили мемориал жертвам Холокоста и возложили цветы. Кроме того, Макрон оставил запись в памятной книге. Президентов двух стран сопровождали супруги.
После церемонии возложения цветов распространилась фотография, на которой первые леди Макрон и Бюденбендер смеются на фоне мемориала. Издание отмечает, что их действия вызвали недоумение: неясно, что могло рассмешить двух первых леди в таком месте.
26 мая президент Франции прибыл с государственным визитом в Германию, во время которого встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. До этого Макрон приезжал в ФРГ только с рабочими поездками, последний визит по высшему дипломатическому протоколу был 24 года назад – в 2000 г.