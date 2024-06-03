Генеральный прокурор Киргизии Зулушев подал в отставку
Генеральный прокурор Киргизии Курманкул Зулушев подал заявление об отставке по собственному желанию, рассказал ТАСС пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов.
«Генеральный прокурор подал добровольно прошение об отставке», – отметил Алагозов.
Заявление генпрокурора теперь рассмотрит и утвердит парламент Киргизии. На пост Залушева президент Киргизии Садыр Жапаров рассматривает кандидатов из числа системы генеральной прокуратуры, уточнил пресс-секретарь главы государства.
24 апреля Жапаров объявил выговоры Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву. Дисциплинарное взыскание генпрокурор и министр получили за ненадлежащий контроль над подчиненными, уточнили в пресс-службе президента Киргизии.
Зулушев был назначен генпрокурором Киргизии 21 октября 2020 г.