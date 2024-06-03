Генеральный прокурор Киргизии Зулушев подал в отставку

24 апреля Жапаров объявил выговоры Зулушеву и министру природных ресурсов, экологии и технического надзора Мелису Тургунбаеву. Дисциплинарное взыскание генпрокурор и министр получили за ненадлежащий контроль над подчиненными, уточнили в пресс-службе президента Киргизии.