Путин поздравил еврейский народ с Днем спасения и освобождения

В 2024 г. мероприятия, посвященные Дню спасения и освобождения, проходят в России, Израиле и еврейских общинах по всему миру 2 и 3 июня. Одной из главных традиций праздника является зажжение трех свечей: в память о жертвах нацизма, во славу Всевышнего и в честь воинов-победителей.