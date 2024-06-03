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Путин поздравил еврейский народ с Днем спасения и освобождения

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, с праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Поздравляю вас с праздником – Днем спасения и освобождения», – говорится в телеграмме.

Путин обратил внимание, что 26 ияра является одной из важнейших дат в истории еврейского народа. Она олицетворяет память о Великой победе, подвиге бойцов и командиров Красной армии, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения. Это дань уважения людям, которые проявили стойкость и мужество, не покорились врагу.

Глава государства выразил уверенность, что празднование Дня спасения и освобождения обогащает исторические, религиозные и культурные традиции российских евреев, содействует продвижению в обществе высоких духовно-нравственных ценностей и служит консолидации усилий в противостоянии ксенофобии и антисемитизму.

День спасения и освобождения является аналогом советского Дня Победы. Праздник отмечается 26 числа месяца ияра по иудейскому календарю. На эту дату в 1945 г. пришелся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

В 2024 г. мероприятия, посвященные Дню спасения и освобождения, проходят в России, Израиле и еврейских общинах по всему миру 2 и 3 июня. Одной из главных традиций праздника является зажжение трех свечей: в память о жертвах нацизма, во славу Всевышнего и в честь воинов-победителей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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