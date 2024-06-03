Путин поздравил еврейский народ с Днем спасения и освобождения
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает День спасения и освобождения, с праздником. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с праздником – Днем спасения и освобождения», – говорится в телеграмме.
Путин обратил внимание, что 26 ияра является одной из важнейших дат в истории еврейского народа. Она олицетворяет память о Великой победе, подвиге бойцов и командиров Красной армии, спасших еврейский и другие народы от угрозы уничтожения. Это дань уважения людям, которые проявили стойкость и мужество, не покорились врагу.
Глава государства выразил уверенность, что празднование Дня спасения и освобождения обогащает исторические, религиозные и культурные традиции российских евреев, содействует продвижению в обществе высоких духовно-нравственных ценностей и служит консолидации усилий в противостоянии ксенофобии и антисемитизму.
День спасения и освобождения является аналогом советского Дня Победы. Праздник отмечается 26 числа месяца ияра по иудейскому календарю. На эту дату в 1945 г. пришелся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии.
В 2024 г. мероприятия, посвященные Дню спасения и освобождения, проходят в России, Израиле и еврейских общинах по всему миру 2 и 3 июня. Одной из главных традиций праздника является зажжение трех свечей: в память о жертвах нацизма, во славу Всевышнего и в честь воинов-победителей.