ВС Эстонии счел необязательным предоставление образования на языках меньшинств
Верховный суд Эстонии постановил, что конституция республики не налагает на государство обязательство предоставлять базовое образование на любом другом языке, кроме эстонского, сообщает портал гостелерадио ERR.
Высшая судебная инстанция приняла такое решение после поступления жалобы на перевод обучения в государственных школах республики на эстонский язык с 1 сентября 2024 г. Суд просили обязать государство обеспечить образование для русских детей на их родном языке.
Административный суд отклонил апелляцию, поскольку ущемление прав ребенка носит «слишком гипотетический характер». В постановлении уточняется, что обязанность посещать школу возникла бы у него только через пять лет, поэтому жалоба отклоняется за недостаточностью оснований.
Получать образование на любом другом языке, кроме эстонского, можно будет в частных учебных заведениях для национальных меньшинств. Европейская конвенция о правах человека защищает конституционное право людей изучать и общаться на своем родном языке, поэтому Эстония не станет препятствовать образованию на негосударственном языке.
«Однако из этого не вытекает ни обязанность государства, ни обязанность местных властей предоставлять образование на иностранном языке в государственных и муниципальных школах», – констатировали в Верховном суде.
В декабре 2022 г. эстонский парламент большинством голосов поддержал закон, устанавливающий порядок перевода всей системы образования в стране на эстонский язык. С 2024 по 2025 г. на эстонский язык перейдут детские сады и начальные классы школ, и до 2029-2030 гг. доля уроков на государственном языке должна будет достигнуть не менее 60%.
Управление комиссара по правам человека ООН сочло эстонские стандарты, предусматривающие ограничение образования на русском языке, противоречащими международным договорам о правах человека. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте управления 17 августа 2023 г.
В документе сообщается, что поправки в законодательство об образовании, внесенные в декабре 2022 г., фактически ликвидируют образование на языках меньшинств Эстонии. Они делают обязательным переход на эстонский язык для всех дошкольных и школьных учреждений.
В апреле 2023 г. депутаты Госдумы РФ единогласно приняли заявление о недопустимости репрессивной политики властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычного населения. Госдума выступила против любых проявлений дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения, политических и иных убеждений.