Коалиция Моди получила 292 места в нижней палате парламента Индии
Национальный демократический альянс (НДА) во главе с Индийской народной партией («Бхаратия джаната парти», БДП) премьер-министра Нарендры Моди получил 292 из 543 мест в нижней палате парламента Индии. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.
При этом БДП получила только 240 места, для абсолютного большинства в парламенте ей необходимо было 272 места. Оппозиция в лице Индийского национального инклюзивного альянса развития (I.N.D.I.A.), в составе которого 28 партий, получила 234 места в нижней палате. Лидирующая в нем партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) нарастила свое представительство до 99 мандатов.
«Ведомости» писали, что БДП прогнозировали разгромную победу. Согласно ранним экзитполам, альянс Моди должен был набрать от 353 до 401 места. Оппозиции I.N.D.I.A. прочили только от 125 до 182 мест. В 2019 г., когда проводились предыдущие выборы, «Национальный демократический альянс» Моди получил 353 места, сама БДП – 303 места и сформировала правительство единолично, а ИНК – лишь 52 места.
Выборы в Индии проходили в семь этапов и заняли 44 дня. По данным ЦИК страны, всего в голосовании приняло участие 642 млн человек, явка составила 62%. Как заявил руководитель ЦИК Раджив Кумар, таким образом был установлен новый мировой рекорд по количеству избирателей, принявших участие в выборах.