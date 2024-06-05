Коалиция Моди получила 292 места в нижней палате парламента Индии

При этом БДП получила только 240 места, для абсолютного большинства в парламенте ей необходимо было 272 места. Оппозиция в лице Индийского национального инклюзивного альянса развития (I.N.D.I.A.), в составе которого 28 партий, получила 234 места в нижней палате. Лидирующая в нем партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) нарастила свое представительство до 99 мандатов.