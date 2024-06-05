Путин: после выборов в США ничего в отношениях с Россией не изменится
После президентских выборов в США никаких изменений в отношениях с этой страной не ожидается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.
«Говорю совершенно искренне: мы не думаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике», – сказал Путин.
По словам российского президента, преследование Дональда Трампа – это использование судебной системы для внутриполитической борьбы, а обвинения в сторону Трампа – нелепы. Никаких особых связей у президента Трампа с Россией нет. При этом не стоит забывать, что массированные санкции в отношении России начались вводиться именно при Трампе.
В ходе внутриполитической борьбы США сжигают себя изнутри – как свое государство, свою политическую систему, так и «свое мнимое лидерство в сфере демократии». То, что после решения суда, где присяжные вынесли вердикт «виновен» в отношении Трампа, его рейтинг вырос сразу на 6%, а сборы на его предвыборную капанию увеличились, говорит о том, что люди в США не верят в судебную систему, которая принимает такие решения, а наоборот, считают, что они приняты по политическим мотивам.
«Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ» – подытожил Путин.
Изменение в подходах Вашингтона к отношениям с Россией и к украинскому конфликту возможно, если будущая администрация США будет исходить из национальных интересов, уверен Путин.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент страны Джо Байден и Трамп.