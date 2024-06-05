Путин: после выборов в США ничего в отношениях с Россией не изменится

В ходе внутриполитической борьбы США сжигают себя изнутри – как свое государство, свою политическую систему, так и «свое мнимое лидерство в сфере демократии». То, что после решения суда, где присяжные вынесли вердикт «виновен» в отношении Трампа, его рейтинг вырос сразу на 6%, а сборы на его предвыборную капанию увеличились, говорит о том, что люди в США не верят в судебную систему, которая принимает такие решения, а наоборот, считают, что они приняты по политическим мотивам.