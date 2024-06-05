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Путин: после выборов в США ничего в отношениях с Россией не изменится

Ведомости

После президентских выборов в США никаких изменений в отношениях с этой страной не ожидается, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

«Говорю совершенно искренне: мы не думаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике», – сказал Путин.

По словам российского президента, преследование Дональда Трампа – это использование судебной системы для внутриполитической борьбы, а обвинения в сторону Трампа – нелепы. Никаких особых связей у президента Трампа с Россией нет. При этом не стоит забывать, что массированные санкции в отношении России начались вводиться именно при Трампе.

В ходе внутриполитической борьбы США сжигают себя изнутри – как свое государство, свою политическую систему, так и «свое мнимое лидерство в сфере демократии». То, что после решения суда, где присяжные вынесли вердикт «виновен» в отношении Трампа, его рейтинг вырос сразу на 6%, а сборы на его предвыборную капанию увеличились, говорит о том, что люди в США не верят в судебную систему, которая принимает такие решения, а наоборот, считают, что они приняты по политическим мотивам.

«Мы будем работать с любым президентом, которого изберет американский народ» – подытожил Путин.

Изменение в подходах Вашингтона к отношениям с Россией и к украинскому конфликту возможно, если будущая администрация США будет исходить из национальных интересов, уверен Путин.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили действующий президент страны Джо Байден и Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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