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Вице-премьер Грузии назвала ошибкой визовые санкции США

Ведомости

Введенные Соединенными Штатами визовые ограничения против десятков граждан Грузии, обвиненных в нарушении прав человека, являются ошибкой. Об этом заявила вице-премьер, министр культуры и спорта республики Тея Цулукиани в эфире телеканала «Имеди».

«Можно с уверенностью сказать, что это очередная ошибка, которую, к сожалению для них и к сожалению для нас, допускают США в отношениях со своим стратегическим партнером», – сказала Цулукиани.

Ранее 6 июня представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США вводят визовые ограничения в отношении граждан Грузии, в том числе членов парламента страны, которых считают причастными к нарушениям прав человека. Санкции будут действовать и в отношении их ближайших родственников. В частности, Миллер назвал антидемократическими действия правящей политической партии «Грузинская мечта». В случае, если власти республики не пересмотрят свои решения, США примут новые меры, добавил представитель госдепа.

Визовые санкции стали реакцией американских властей на принятие в Грузии закона об иноагентах, против которого протестовала часть жителей страны. Президент республики Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на документ, но это решение позже было преодолено в парламенте большинством голосов. 3 июня стало известно, что спикер палаты Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре. Минюст Грузии также получил право искать персональные данные и содержащую тайну информацию (за исключением гостайны) для выявления иноагентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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