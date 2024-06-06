Вице-премьер Грузии назвала ошибкой визовые санкции США
Введенные Соединенными Штатами визовые ограничения против десятков граждан Грузии, обвиненных в нарушении прав человека, являются ошибкой. Об этом заявила вице-премьер, министр культуры и спорта республики Тея Цулукиани в эфире телеканала «Имеди».
«Можно с уверенностью сказать, что это очередная ошибка, которую, к сожалению для них и к сожалению для нас, допускают США в отношениях со своим стратегическим партнером», – сказала Цулукиани.
Ранее 6 июня представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США вводят визовые ограничения в отношении граждан Грузии, в том числе членов парламента страны, которых считают причастными к нарушениям прав человека. Санкции будут действовать и в отношении их ближайших родственников. В частности, Миллер назвал антидемократическими действия правящей политической партии «Грузинская мечта». В случае, если власти республики не пересмотрят свои решения, США примут новые меры, добавил представитель госдепа.
Визовые санкции стали реакцией американских властей на принятие в Грузии закона об иноагентах, против которого протестовала часть жителей страны. Президент республики Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на документ, но это решение позже было преодолено в парламенте большинством голосов. 3 июня стало известно, что спикер палаты Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре. Минюст Грузии также получил право искать персональные данные и содержащую тайну информацию (за исключением гостайны) для выявления иноагентов.