Вице-премьер Грузии назвала ошибкой визовые санкции США

Визовые санкции стали реакцией американских властей на принятие в Грузии закона об иноагентах, против которого протестовала часть жителей страны. Президент республики Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на документ, но это решение позже было преодолено в парламенте большинством голосов. 3 июня стало известно, что спикер палаты Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах. Согласно документу, неправительственные организации и СМИ, у которых на финансирование из-за рубежа приходится более 20% годового дохода, обязаны будут зарегистрироваться в специальном реестре. Минюст Грузии также получил право искать персональные данные и содержащую тайну информацию (за исключением гостайны) для выявления иноагентов.