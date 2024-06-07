Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

МИД: Россия работает над возобновлением работы карт «Мир» в Киргизии и Армении

Ведомости

Россия работает над вопросом по возобновлению работы карт «Мир» в Киргизии и Армении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях ПМЭФа.

«Конечно [работаем]. Взаимодействие ведется, но они [Армения и Киргизия] находятся под страшным, тяжелым давлением со стороны западных стран», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Запад пытается найти «разные слабые места» во взаимодействии России с остальными странами. В то же время, отметил Панкин, Москва в этом вопросе «надеется на лучшее».

Весной 2024 г. банки Армении и Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир» после того, как в феврале НСПК попала под блокирующие санкции США. В апреле премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что это временная мера. По его словам, Бишкек получил письмо от латвийской компании, которая занимается ПО и обслуживанием межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики. В нем говорилось, что компания отключит МПЦ, если в Киргизии продолжат работать карты «Мир».

В Кремле отметили, что не расценивают как недружественный шаг отказ банков Армении обслуживать российские карты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил такой шаг давлением на Ереван со стороны Запада и добавил, что Россия продолжит работу с Арменией в целях исправления ситуации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отказ Армении от карт «Мир» повлечет за собой куда большие издержки, чем ущерб от возможных санкций Запада.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных