МИД: Россия работает над возобновлением работы карт «Мир» в Киргизии и Армении
Россия работает над вопросом по возобновлению работы карт «Мир» в Киргизии и Армении. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях ПМЭФа.
«Конечно [работаем]. Взаимодействие ведется, но они [Армения и Киргизия] находятся под страшным, тяжелым давлением со стороны западных стран», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).
Он добавил, что Запад пытается найти «разные слабые места» во взаимодействии России с остальными странами. В то же время, отметил Панкин, Москва в этом вопросе «надеется на лучшее».
Весной 2024 г. банки Армении и Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир» после того, как в феврале НСПК попала под блокирующие санкции США. В апреле премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что это временная мера. По его словам, Бишкек получил письмо от латвийской компании, которая занимается ПО и обслуживанием межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики. В нем говорилось, что компания отключит МПЦ, если в Киргизии продолжат работать карты «Мир».
В Кремле отметили, что не расценивают как недружественный шаг отказ банков Армении обслуживать российские карты. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил такой шаг давлением на Ереван со стороны Запада и добавил, что Россия продолжит работу с Арменией в целях исправления ситуации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что отказ Армении от карт «Мир» повлечет за собой куда большие издержки, чем ущерб от возможных санкций Запада.