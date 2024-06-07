МИД: Россия работает над возобновлением работы карт «Мир» в Киргизии и Армении

Весной 2024 г. банки Армении и Киргизии приостановили обслуживание карт «Мир» после того, как в феврале НСПК попала под блокирующие санкции США. В апреле премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров заявил, что это временная мера. По его словам, Бишкек получил письмо от латвийской компании, которая занимается ПО и обслуживанием межбанковского процессингового центра (МПЦ) республики. В нем говорилось, что компания отключит МПЦ, если в Киргизии продолжат работать карты «Мир».