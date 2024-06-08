Экс-президент Молдавии Додон не исключил своего участия в выборах главы страны
Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил своего участия в предстоящих выборах главы страны этой осенью, сообщает «РИА Новости».
«Если будет шанс победить Майю Санду (действующий президент страны. – "Ведомости"), и мы не найдем единого кандидата от оппозиции, и пойдут все партии, то я не исключаю, что я могу пойти на выборы президента», – сказал он в интервью агентству.
Додон напомнил, что восемь лет назад он победил Санду. Четыре года назад она одержала победу. Он подчеркнул, что важнее всего в выборах цель, которая на данный момент состоит в смене власти в стране. По мнению Додона, для этого необходимо объединиться – текущая власть уничтожает Молдавию.
7 июня лидер молдавского оппозиционного блока «Победа», председатель партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор выступил за присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу и сближение с Россией. По его мнению, молдавские власти на протяжении многих лет «продавали» идеологические смыслы в ответ на возможность «подкачать свой бюджет».