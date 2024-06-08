Экс-президент Молдавии Додон не исключил своего участия в выборах главы страны

Додон напомнил, что восемь лет назад он победил Санду. Четыре года назад она одержала победу. Он подчеркнул, что важнее всего в выборах цель, которая на данный момент состоит в смене власти в стране. По мнению Додона, для этого необходимо объединиться – текущая власть уничтожает Молдавию.