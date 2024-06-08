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Экс-президент Молдавии Додон не исключил своего участия в выборах главы страны

Ведомости

Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил своего участия в предстоящих выборах главы страны этой осенью, сообщает «РИА Новости».

«Если будет шанс победить Майю Санду (действующий президент страны. – "Ведомости"), и мы не найдем единого кандидата от оппозиции, и пойдут все партии, то я не исключаю, что я могу пойти на выборы президента», – сказал он в интервью агентству.

Додон напомнил, что восемь лет назад он победил Санду. Четыре года назад она одержала победу. Он подчеркнул, что важнее всего в выборах цель, которая на данный момент состоит в смене власти в стране. По мнению Додона, для этого необходимо объединиться – текущая власть уничтожает Молдавию.

7 июня лидер молдавского оппозиционного блока «Победа», председатель партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор выступил за присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу и сближение с Россией. По его мнению, молдавские власти на протяжении многих лет «продавали» идеологические смыслы в ответ на возможность «подкачать свой бюджет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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