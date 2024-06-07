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ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении стран в ЕС, заявила представитель ЕК Ана Пизонеро во время пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы предоставили обновленную информацию странам-членам о том, что мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия. Теперь решение в руках стран-членов», – сказала она (цитата по ТАСС).

Она добавила, что пункт начала переговоров с Украиной и Молдавией был включен в повестку встречи послов стран ЕС. По ее словам, теперь этот вопрос закрыт.

21 мая издание Politico со ссылкой на данные европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз намерен начать переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. О таком намерении в ЕС заявили еще в конце 2023 г., но решение откладывалось из-за выборов в Европарламент 6-9 июня и несогласия Венгрии.

7 июня газета Financial Times также писала, что Еврокомиссия собирается начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне 2024 г. По данным издания, Украина выполнила все требования для вступления в союз, включая принятие антикоррупционных мер, ограничение на политическое лоббирование и защиту национальных меньшинств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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