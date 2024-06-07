ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении стран в ЕС, заявила представитель ЕК Ана Пизонеро во время пресс-конференции в Брюсселе.
«Мы предоставили обновленную информацию странам-членам о том, что мы считаем, что Украина и Молдавия выполнили все условия. Теперь решение в руках стран-членов», – сказала она (цитата по ТАСС).
Она добавила, что пункт начала переговоров с Украиной и Молдавией был включен в повестку встречи послов стран ЕС. По ее словам, теперь этот вопрос закрыт.
21 мая издание Politico со ссылкой на данные европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз намерен начать переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. О таком намерении в ЕС заявили еще в конце 2023 г., но решение откладывалось из-за выборов в Европарламент 6-9 июня и несогласия Венгрии.
7 июня газета Financial Times также писала, что Еврокомиссия собирается начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне 2024 г. По данным издания, Украина выполнила все требования для вступления в союз, включая принятие антикоррупционных мер, ограничение на политическое лоббирование и защиту национальных меньшинств.