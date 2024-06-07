ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС

21 мая издание Politico со ссылкой на данные европейских дипломатов сообщило, что Евросоюз намерен начать переговоры о приеме Молдавии и Украины 25 июня. О таком намерении в ЕС заявили еще в конце 2023 г., но решение откладывалось из-за выборов в Европарламент 6-9 июня и несогласия Венгрии.