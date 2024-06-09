Песков: Германия пытается угодить США, НАТО и ЕС

Песков: Германия пытается угодить США, НАТО и ЕСПредставитель Кремля объяснил это «дефицитом суверенности»
Германия в своих заявлениях о России пытается угодить США, НАТО и ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности, самостоятельности. Власти ФРГ наперегонки пытаются угодить и Брюсселю, и вашингтонскому парткому, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как они разрываются? <...> Вот такая у них нелегкая позиция», – сказал Песков.
6 мая ФРГ отозвала посла в России Александера Ламбсдорфа для консультаций из-за инцидента с кибератакой. 3 мая сообщалось, что временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения.
В начале мая Франция поддержала ФРГ и Чехию, обвинивших Россию в кибератаках. Во французском МИДе заявляли, что в преддверии европейских выборов и Олимпийских игр в Париже Франция намерена «использовать все имеющиеся рычаги для противодействия этой угрозе в соответствии с нормами международного права».