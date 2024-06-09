Песков: Германия пытается угодить США, НАТО и ЕС

6 мая ФРГ отозвала посла в России Александера Ламбсдорфа для консультаций из-за инцидента с кибератакой. 3 мая сообщалось, что временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения.