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Песков: Германия пытается угодить США, НАТО и ЕС

Представитель Кремля объяснил это «дефицитом суверенности»
Ведомости

Германия в своих заявлениях о России пытается угодить США, НАТО и ЕС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Германия всегда после Второй мировой войны имела большие проблемы в плане дефицита суверенности, самостоятельности. Власти ФРГ наперегонки пытаются угодить и Брюсселю, и вашингтонскому парткому, и Столтенбергу в НАТО. Представляете, как они разрываются? <...> Вот такая у них нелегкая позиция», – сказал Песков.

6 мая ФРГ отозвала посла в России Александера Ламбсдорфа для консультаций из-за инцидента с кибератакой. 3 мая сообщалось, что временный поверенный в делах России в Германии был вызван в министерство иностранных дел ФРГ, где ему заявили протест в связи с якобы имевшей место кибератакой хакерской группы «АРТ 28» на офис Социал-демократической партии в 2023 г. Российский дипломат отверг эти обвинения. 

В начале мая Франция поддержала ФРГ и Чехию, обвинивших Россию в кибератаках. Во французском МИДе заявляли, что в преддверии европейских выборов и Олимпийских игр в Париже Франция намерена «использовать все имеющиеся рычаги для противодействия этой угрозе в соответствии с нормами международного права».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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