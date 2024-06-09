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На съезде блока «Победа» могут принять стратегию по евроинтеграции Молдавии

Ведомости

На втором съезде молдавского оппозиционного блока «Победа» планируется выработка стратегии действий на предстоящем в Молдавии референдуме о евроинтеграции и на президентских выборах, сообщил лидер блока Илан Шор.

«Одним из важных решений является запуск кампании по референдуму. <...> Также сегодня мы определим позицию в отношении того, как мы действуем на президентских выборах», – сказал он (цитата по ТАСС).

21 апреля на съезде молдавских политиков и общественных деятелей в Москве председатель молдавской партии «Шор» (в июне 2023 г. Конституционный суд Молдавии признал ее незаконной) Илан Шор объявил о создании политического блока «Победа». Глава молдавской Гагаузии Евгения Гуцул стала исполнительным секретарем блока. Она заявила, что «Победа» выдвинет своего кандидата на пост президента Молдавии, которые пройдут 20 октября.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер говорил «Ведомостям» о низком шансе того, что граждане Молдавии на октябрьском референдуме проголосуют против интеграции в ЕС. 

«Если подавляющее большинство проголосует за евроинтеграцию, то трудно представить сценарии, при которых нынешнее правительство в Кишиневе откажется от этой цели», – объяснял он.

25 мая министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару заявила, что власти Молдавии запросили у РФ экстрадицию Илана Шора, который был приговорен к 15 годам лишения свободы в республике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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