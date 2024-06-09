МИД России направил ноту протеста Армении после визита посла в Бучу
Российский МИД направил ноту протеста своим армянским коллегам после посещения армянской делегацией Бучи, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Расцениваем посещение города Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении», – заявила она.
Тер-Маргарян, комментируя заявление Захаровой, написал в соцсетях, что в случае необходимости готов вновь отправиться в Бучу.
При этом 7 июня Захарова на полях ПМЭФа сообщила, что Россия надеется получить от армянской стороны список людей, чьи тела якобы были обнаружены в Буче. По ее словам, Бучу посещали делегации ЕС, США и Канады, но «ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится».
В апреле Захарова заявляла, что Россия множество раз обращалась в международные организации, в том числе в адрес генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче. Ответа на запросы, по ее утверждению, до сих пор получено не было.