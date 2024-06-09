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МИД России направил ноту протеста Армении после визита посла в Бучу

Ведомости

Российский МИД направил ноту протеста своим армянским коллегам после посещения армянской делегацией Бучи, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Расцениваем посещение города Буча главами столичного административного района Нор Норка Тиграном Тер-Маргаряном и армянской дипмиссии Владимиром Карапетяном как откровенно недружественный шаг со стороны официального Еревана. В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении», – заявила она.

Тер-Маргарян, комментируя заявление Захаровой, написал в соцсетях, что в случае необходимости готов вновь отправиться в Бучу.

При этом 7 июня Захарова на полях ПМЭФа сообщила, что Россия надеется получить от армянской стороны список людей, чьи тела якобы были обнаружены в Буче. По ее словам, Бучу посещали делегации ЕС, США и Канады, но «ждать от них чего-либо хорошего или конструктивного не приходится».

В апреле Захарова заявляла, что Россия множество раз обращалась в международные организации, в том числе в адрес генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче. Ответа на запросы, по ее утверждению, до сих пор получено не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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