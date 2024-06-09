МИД России направил ноту протеста Армении после визита посла в Бучу

В апреле Захарова заявляла, что Россия множество раз обращалась в международные организации, в том числе в адрес генсекретаря ООН Антониу Гутерриша и верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, для установления всех обстоятельств случившегося в Буче. Ответа на запросы, по ее утверждению, до сих пор получено не было.