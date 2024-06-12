Минфин США запретил оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT
В рамках расширения санкций США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам на российской территории, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
«Соединенные Штаты решительно поддерживают свободный поток информации и коммуникаций во всем мире, и эти действия не направлены на разрушение гражданских телекоммуникаций», – говорится в сообщении.
Американский минфин продолжает сохранять разрешения на операции, связанные с телекоммуникациями, Интернетом и гуманитарными операциями. Отмечается, что Вашингтон стремится смягчить воздействие на российское общество и защитить всеобщий доступ к информационным технологиям.
Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции направлены на увеличение риска для финансовых учреждений, работающих с военной экономикой России, устранение пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшение возможностей страны получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и программному обеспечению.
Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.
Ограничения затронули страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Обский газохимический комплекс», «Национальный расчетный депозитарий», компанию «Геоскан», «Урал», Научно-производственное объединение имени А.С. Попова и другие предприятия.