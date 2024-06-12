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Минфин США запретил оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT

Ведомости

В рамках расширения санкций США запретили предоставление услуг в сфере программного обеспечения, IT-консультирования и проектирования лицам на российской территории, следует из сообщения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

«Соединенные Штаты решительно поддерживают свободный поток информации и коммуникаций во всем мире, и эти действия не направлены на разрушение гражданских телекоммуникаций», – говорится в сообщении.

Американский минфин продолжает сохранять разрешения на операции, связанные с телекоммуникациями, Интернетом и гуманитарными операциями. Отмечается, что Вашингтон стремится смягчить воздействие на российское общество и защитить всеобщий доступ к информационным технологиям.

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции направлены на увеличение риска для финансовых учреждений, работающих с военной экономикой России, устранение пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшение возможностей страны получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и программному обеспечению.

Решение вступит в силу 12 сентября 2024 г.

12 мая минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией и КНР. Под ограничения, кроме Мосбиржи, попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов.

Ограничения затронули страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых», «Обский газохимический комплекс», «Национальный расчетный депозитарий», компанию «Геоскан», «Урал», Научно-производственное объединение имени А.С. Попова и другие предприятия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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