Минфин США запретил оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT

Министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что санкции направлены на увеличение риска для финансовых учреждений, работающих с военной экономикой России, устранение пути для уклонения от уплаты налогов, а также уменьшение возможностей страны получать выгоду от доступа к иностранным технологиям, оборудованию и программному обеспечению.