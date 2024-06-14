Картаполов: характер боев не изменится в случае отказа Киева от условий России
Российские военные продолжат идти вперед в случае отказа Киева от предложенных президентом РФ Владимиром Путиным условий. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет «РИА Новости».
По мнению Картаполова, у украинской стороны сейчас есть выбор между принятием предложения Путина и тем, что Россия все равно продолжит идти вперед в новых регионах.
«Если они не примут наши условия, значит, характер боевых действий не изменится, мы будем продолжать идти вперед», – подчеркнул глава комитета по обороне.
14 июня Путин на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Они включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. Российский лидер также добавил, что если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.