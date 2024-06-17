Девять человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Чехии

«На данный момент у нас есть информация о девяти раненых. Четверо будут доставлены к нам – двое по воздуху, двое на машинах скорой помощи, еще четверо – в военный госпиталь Оломоуца, а одному была оказана помощь на месте», – сказал пресс-секретарь университетской больницы Оломоуца Адам Фритшер.