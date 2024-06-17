Девять человек пострадали при взрыве на военном полигоне в Чехии
Девять военных получили ранения при взрыве неустановленного боеприпаса на чешском военном полигоне «Либава». Об этом сообщает портал lidovky.cz.
Двух военных уже доставили в госпиталь на вертолете, сообщил представитель университетской больницы Оломоуца (FNOL). Инцидент расследует военная полиция.
«На данный момент у нас есть информация о девяти раненых. Четверо будут доставлены к нам – двое по воздуху, двое на машинах скорой помощи, еще четверо – в военный госпиталь Оломоуца, а одному была оказана помощь на месте», – сказал пресс-секретарь университетской больницы Оломоуца Адам Фритшер.
Согласно информации с сайта военной части Либавы, на сегодня в этой зоне были запланированы учения, движение по подъездным дорогам ограничено, а в окрестных деревнях отмечается повышенный шум и движение транспорта.
Военная зона «Либава» под Оломоуцем является местом военных учений с 1949 г. Для ее создания была расселена одноименная деревня. Территория площадью 235,5 кв. км расположена в Оломоуцком крае и на Одерской возвышенности.