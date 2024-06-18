Замглавы МИД РФ и посол Белоруссии обсудили координацию на азиатском направлении
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудили внешнеполитическую координацию стран на азиатском направлении, следует из сообщения МИД РФ.
В публикации ведомства отмечается, что стороны рассмотрели различные аспекты взаимного содействия в наращивании политического и экономического сотрудничества со странами Азии и их региональными объединениями. Координация направлена на исполнение программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг.
Кроме того, Россия и Белоруссия с учетом планов консультаций внешнеполитических ведомств стран договорились поддерживать регулярные рабочие контакты по вопросам, которые представляют взаимный интерес.
14 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ заявил, что позиции стран глобального Юга, Востока, Африки и Латинской Америки укрепляются. По его словам, все больше стран стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, а также национальной и культурной идентичности. Российский лидер назвал объективным процессом формирование контуров многополярного и многостороннего мироустройства.