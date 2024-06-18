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Замглавы МИД РФ и посол Белоруссии обсудили координацию на азиатском направлении

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой обсудили внешнеполитическую координацию стран на азиатском направлении, следует из сообщения МИД РФ.

В публикации ведомства отмечается, что стороны рассмотрели различные аспекты взаимного содействия в наращивании политического и экономического сотрудничества со странами Азии и их региональными объединениями. Координация направлена на исполнение программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников договора о создании Союзного государства на 2024–2026 гг.

Кроме того, Россия и Белоруссия с учетом планов консультаций внешнеполитических ведомств стран договорились поддерживать регулярные рабочие контакты по вопросам, которые представляют взаимный интерес.

14 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ заявил, что позиции стран глобального Юга, Востока, Африки и Латинской Америки укрепляются. По его словам, все больше стран стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, а также национальной и культурной идентичности. Российский лидер назвал объективным процессом формирование контуров многополярного и многостороннего мироустройства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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