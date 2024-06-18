Замглавы МИД РФ и посол Белоруссии обсудили координацию на азиатском направлении

14 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ заявил, что позиции стран глобального Юга, Востока, Африки и Латинской Америки укрепляются. По его словам, все больше стран стремится к укреплению суверенитета, самодостаточности, а также национальной и культурной идентичности. Российский лидер назвал объективным процессом формирование контуров многополярного и многостороннего мироустройства.