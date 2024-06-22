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WP: США запретили Украине атаковать ключевые аэродромы России

Ведомости

Вашингтон запретил Киеву атаковать американским оружием ключевые российские аэродромы, пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников.

«Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, Украина имеет возможность нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы», – пояснил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.

Кроме того, как уточнил Дитц, Украина может использовать поставленные США системы противовоздушной обороны (ПВО) для нанесения ударов по российским самолетам, «если они собираются открыть огонь по украинскому воздушному пространству».

В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США разрешили Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Использовать передаваемое оружие Киеву разрешили и другие западные страны, в том числе Польша, Дания, Нидерланды и др. 

5 июня Associated Press (AP) сообщило, что Украина уже наносила удары по России американским оружием. 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина атаковала Белгород с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS через несколько часов после разрешения Вашингтона.

21 июня Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах боевых действий.

5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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