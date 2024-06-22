WP: США запретили Украине атаковать ключевые аэродромы России
Вашингтон запретил Киеву атаковать американским оружием ключевые российские аэродромы, пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух украинских чиновников.
«Если Россия нападает или собирается напасть со своей территории на Украину, Украина имеет возможность нанести ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы», – пояснил представитель Пентагона майор Чарли Дитц.
Кроме того, как уточнил Дитц, Украина может использовать поставленные США системы противовоздушной обороны (ПВО) для нанесения ударов по российским самолетам, «если они собираются открыть огонь по украинскому воздушному пространству».
В конце мая Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России. 3 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уточнил, что США разрешили Украине наносить «точечные и ограниченные» удары по объектам в России для срыва атак. Использовать передаваемое оружие Киеву разрешили и другие западные страны, в том числе Польша, Дания, Нидерланды и др.
5 июня Associated Press (AP) сообщило, что Украина уже наносила удары по России американским оружием. 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина атаковала Белгород с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS через несколько часов после разрешения Вашингтона.
21 июня Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по российским военным не только в Харьковской области, но и в других районах боевых действий.
5 июня во время встречи с руководителями мировых информационных агентств президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва может дать асимметричный ответ на поставки западного дальнобойного оружия Украине. Он отметил, что поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».