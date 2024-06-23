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Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером

Ведомости

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон на встрече с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелем Критенбринком сообщил, что Ханой считает Вашингтон партнером стратегического значения, передает Vietnam Plus.

«Вьетнам всегда рассматривал Соединенные Штаты как стратегического партнера и готов присоединиться к нему в продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства для эффективного и стабильного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга», – отметил вьетнамский министр.

Он поддержал укрепление сотрудничества США с Вьетнамом с целью содействия миру, стабильности, сотрудничеству и развитию как в регионе, так и во всем мире.

Помощник госсекретаря США подтвердил приверженность Вашингтона поддержке Вьетнама. Критенбринк также заметил, что США ценят и поддерживают центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и заинтересованы в продвижении стратегического партнерства между АСЕАН и США.

23 июня The New York Times сообщила, что за свою четырехдневную поездку в КНДР и Вьетнам президент России Владимир Путин «разозлил» Вашингтон, «встряхнул» Пекин и другие группы влияния в Индо-Тихоокеанском регионе.

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, 20 июня он посетил Вьетнам. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон. По итогам российско-вьетнамских переговоров принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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