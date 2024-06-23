Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером

Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, 20 июня он посетил Вьетнам. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон. По итогам российско-вьетнамских переговоров принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.