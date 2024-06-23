Глава МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером
Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон на встрече с помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелем Критенбринком сообщил, что Ханой считает Вашингтон партнером стратегического значения, передает Vietnam Plus.
«Вьетнам всегда рассматривал Соединенные Штаты как стратегического партнера и готов присоединиться к нему в продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства для эффективного и стабильного развития на основе уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и политических институтов друг друга», – отметил вьетнамский министр.
Он поддержал укрепление сотрудничества США с Вьетнамом с целью содействия миру, стабильности, сотрудничеству и развитию как в регионе, так и во всем мире.
Помощник госсекретаря США подтвердил приверженность Вашингтона поддержке Вьетнама. Критенбринк также заметил, что США ценят и поддерживают центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и заинтересованы в продвижении стратегического партнерства между АСЕАН и США.
23 июня The New York Times сообщила, что за свою четырехдневную поездку в КНДР и Вьетнам президент России Владимир Путин «разозлил» Вашингтон, «встряхнул» Пекин и другие группы влияния в Индо-Тихоокеанском регионе.
Путин находился с официальным визитом в КНДР 18 и 19 июня, 20 июня он посетил Вьетнам. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает оказание помощи в случае агрессии против одной из сторон. По итогам российско-вьетнамских переговоров принято совместное заявление об углублении стратегического партнерства и подписан ряд документов в разных областях сотрудничества.