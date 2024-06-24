Великий герцог Люксембурга сообщил об отречении от престола в пользу сына

Хотя Анри останется сувереном страны, этот шаг является первым шагом к его отречению от престола. Анри, которому в следующем году исполнится 70 лет, находится на троне с 2000 г. и сам управлял страной в качестве «лейтенанта-репрезентанта великого герцога» в течение двух с половиной лет, прежде чем его отец, великий герцог Жан, отрекся от престола.