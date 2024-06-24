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Великий герцог Люксембурга сообщил об отречении от престола в пользу сына

Ведомости

Великий герцог Люксембурга сообщил об отречении от престола в пользу сына. Наследный великий герцог Гийом примет на себя официальные обязанности принца-регента с октября. Об этом пишет Luxembourg Times.

«Со всей моей любовью и доверием я от всего сердца желаю ему счастливой руки. Давайте смотреть в будущее с оптимизмом, зная, что только вместе мы сможем добиться великих свершений», – сказал великий герцог.

Принц Гийом будет провозглашен «лейтенантом-регентом великого герцога» – роль, аналогичная роли принца-регента в Великобритании, – и возьмет на себя все официальные обязанности по управлению страной, такие как приведение к присяге министров или представление страны за рубежом. Гийому 42 года, перед тем как приступить к исполнению своих обязанностей, он принесет в парламенте клятву защищать конституцию.

Хотя Анри останется сувереном страны, этот шаг является первым шагом к его отречению от престола. Анри, которому в следующем году исполнится 70 лет, находится на троне с 2000 г. и сам управлял страной в качестве «лейтенанта-репрезентанта великого герцога» в течение двух с половиной лет, прежде чем его отец, великий герцог Жан, отрекся от престола.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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