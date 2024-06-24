Великий герцог Люксембурга сообщил об отречении от престола в пользу сына
Великий герцог Люксембурга сообщил об отречении от престола в пользу сына. Наследный великий герцог Гийом примет на себя официальные обязанности принца-регента с октября. Об этом пишет Luxembourg Times.
«Со всей моей любовью и доверием я от всего сердца желаю ему счастливой руки. Давайте смотреть в будущее с оптимизмом, зная, что только вместе мы сможем добиться великих свершений», – сказал великий герцог.
Принц Гийом будет провозглашен «лейтенантом-регентом великого герцога» – роль, аналогичная роли принца-регента в Великобритании, – и возьмет на себя все официальные обязанности по управлению страной, такие как приведение к присяге министров или представление страны за рубежом. Гийому 42 года, перед тем как приступить к исполнению своих обязанностей, он принесет в парламенте клятву защищать конституцию.
Хотя Анри останется сувереном страны, этот шаг является первым шагом к его отречению от престола. Анри, которому в следующем году исполнится 70 лет, находится на троне с 2000 г. и сам управлял страной в качестве «лейтенанта-репрезентанта великого герцога» в течение двух с половиной лет, прежде чем его отец, великий герцог Жан, отрекся от престола.