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Ушаков: более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС

Ведомости

Более 30 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС, в частности, заявки подали Таиланд и Малайзия. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».

«Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, – Таиланд и Малайзия. Всего таких заявок уже более 30», – отметил он (цитата по ТАСС).

Таиланд уведомил Россию о желании стать полноправным членом БРИКС 13 июня. 17 июня премьер-министр Малайзии сообщил, что страна скоро начнет официальный процесс вступления в объединение. В начале июня о намерении присоединиться к БРИКС также заявили в Турции.

В Кремле говорили, что приветствуют повышенный интерес к БРИКС. В то же время, добавили там, организация вряд ли может полностью удовлетворить интерес всех стран. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас продумываются различные форматы поддержания контактов со всеми заинтересованными государствами.

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Приглашение вступить в объединение также получила Саудовская Аравия, но ее статус остается неясным, говорил в январе 2024 г. саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби. При этом замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркивал, что статус Саудовской Аравии как члена БРИКС не подлежит сомнению. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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