Ушаков: более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Приглашение вступить в объединение также получила Саудовская Аравия, но ее статус остается неясным, говорил в январе 2024 г. саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби. При этом замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркивал, что статус Саудовской Аравии как члена БРИКС не подлежит сомнению. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.