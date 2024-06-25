Ушаков: более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС
Более 30 стран заявили о желании присоединиться к БРИКС, в частности, заявки подали Таиланд и Малайзия. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на «Примаковских чтениях».
«Число стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет. Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, – Таиланд и Малайзия. Всего таких заявок уже более 30», – отметил он (цитата по ТАСС).
В Кремле говорили, что приветствуют повышенный интерес к БРИКС. В то же время, добавили там, организация вряд ли может полностью удовлетворить интерес всех стран. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас продумываются различные форматы поддержания контактов со всеми заинтересованными государствами.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Приглашение вступить в объединение также получила Саудовская Аравия, но ее статус остается неясным, говорил в январе 2024 г. саудовский министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаби. При этом замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркивал, что статус Саудовской Аравии как члена БРИКС не подлежит сомнению. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия.