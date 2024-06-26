Суд оставил в СИЗО фигуранта уголовного дела главного кадровика Минобороны РФ
Московский городской суд подтвердил законность ареста краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна, который является фигурантом уголовного дела в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Мартиросяну предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). В мае Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 12 июля. Фигурант подал на это решение апелляционную жалобу, но Мосгорсуд отказал в ее удовлетворении. Мартиросяну грозит до 15 лет лишения свободы.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. Фигурант обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ему также грозит до 15 лет лишения свободы.