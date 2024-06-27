Министра окружающей среды Мальдивских островов арестовали за «черную магию»

Жители архипелага широко практикуют традиционные церемонии, веря, что с их помощью можно добиться благосклонности и проклясть противников. В апреле 2023 г. на острове Манадху трое соседей зарезали 62-летнюю женщину, обвинив ее в проведении церемоний «черной магии». При этом полиции не удалось найти никаких доказательств того, что жертва убийства занималась колдовством.