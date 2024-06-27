Министра окружающей среды Мальдивских островов арестовали за «черную магию»
Полиция Мальдивских островов арестовала государственного министра окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим по обвинению в применении «черной магии» в отношении президента страны Мохамеда Муиззу. Об этом сообщает The Straits Times.
Салим была арестована в Мале 23 июня. Ей предстоит провести под стражей неделю, пока полиция будет вести расследование.
Колдовство не является уголовным преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Мальдивских островов. Но большинство населения Мальдив составляют мусульмане, а по исламским законам за него полагается шестимесячное тюремное заключение.
Жители архипелага широко практикуют традиционные церемонии, веря, что с их помощью можно добиться благосклонности и проклясть противников. В апреле 2023 г. на острове Манадху трое соседей зарезали 62-летнюю женщину, обвинив ее в проведении церемоний «черной магии». При этом полиции не удалось найти никаких доказательств того, что жертва убийства занималась колдовством.
В 2012 г. полиция разогнала оппозиционный политический митинг после того, как обвинила организаторов в том, что они бросили «проклятого петуха» в полицейских, проводивших рейд в их офисе.