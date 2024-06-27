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Министра окружающей среды Мальдивских островов арестовали за «черную магию»

Ведомости

Полиция Мальдивских островов арестовала государственного министра окружающей среды, изменения климата и энергетики Фатимат Шамназ Али Салим по обвинению в применении «черной магии» в отношении президента страны Мохамеда Муиззу. Об этом сообщает The Straits Times.

Салим была арестована в Мале 23 июня. Ей предстоит провести под стражей неделю, пока полиция будет вести расследование.

Колдовство не является уголовным преступлением в соответствии с Уголовным кодексом Мальдивских островов. Но большинство населения Мальдив составляют мусульмане, а по исламским законам за него полагается шестимесячное тюремное заключение.

Жители архипелага широко практикуют традиционные церемонии, веря, что с их помощью можно добиться благосклонности и проклясть противников. В апреле 2023 г. на острове Манадху трое соседей зарезали 62-летнюю женщину, обвинив ее в проведении церемоний «черной магии». При этом полиции не удалось найти никаких доказательств того, что жертва убийства занималась колдовством.

В 2012 г. полиция разогнала оппозиционный политический митинг после того, как обвинила организаторов в том, что они бросили «проклятого петуха» в полицейских, проводивших рейд в их офисе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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