Байден раскритиковал решение суда о частичном иммунитете для Трампа

1 июля Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования. При этом суд постановил, что он обладает частичным иммунитетом, который распространяется на действия бывшего главы государства в рамках «конституционных полномочий» в период президентства. Для иных действий иммунитет не предусматривается.