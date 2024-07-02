Байден раскритиковал решение суда о частичном иммунитете для Трампа
Решение Верховного суда США по иску экс-президента страны Дональда Трампа о частичном иммунитете является опасным прецедентом. Такое заявление сделал действующий президент США Джо Байден.
«Это новый принцип и опасный прецедент, поскольку власть должности больше не будет ограничиваться законом <...>. Единственные ограничения будут устанавливаться президентом самостоятельно», – отметил он.
Байден добавил, что США основываются на принципе, согласно которому в стране не может быть «королей» и никто не может стоять выше закона, даже президент. По мнению главы государства, решение суда подрывает верховенство права.
1 июля Верховный суд США отказался признать за Трампом абсолютный иммунитет от юридического преследования. При этом суд постановил, что он обладает частичным иммунитетом, который распространяется на действия бывшего главы государства в рамках «конституционных полномочий» в период президентства. Для иных действий иммунитет не предусматривается.
Трамп назвал решение суда «большой победой» для конституции и демократии.